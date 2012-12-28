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Спорт
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сегодня, 19:32
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В прямом эфире «Матч-ТВ» Кристина Королёва выиграла командный чемпионат России
Триумф липчанки транслировали по центральному телевидению.
До отметки 189 см всё шло гладко у 34-летней спортсменки, ей она преодолела лишь с третьей попытки. На высоте 191 см Кристина вновь потерпела две неудачи, но воля к победе была сильна: в третьей попытке Королёва взяла рубеж.
Штурмовала Кристина и свой личный рекорд – 193 см, но неудачно. Но и взятой высоты хватило для «золотой» медали.
Второе место заняла Надежда Артюхина из Краснодарского края, которая по количеству попыток опередила петербурженку Марию Кочанову, ставшую третьей, обе спортсменки «взлетели» на 189 см. Всего на старт вышли 14 спортсменок.
Королёва отметила, что это ей первый успех в командам чемпионате России, а потому – особенно ценный.
В нынешнем сезоне у спортсменки есть всё, чтобы повторить и развить свой успех, став «лицом» отечественных прыжков в высоту-2025.
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