В Липецкой области 7 700 должников по алиментам

С начала года в пользу детей судебными приставами перечислено свыше 184 миллионов рублей.

С начала этого года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области находилось на исполнении более 7 700 производств о взыскании алиментов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области, в пользу детей судебными приставами перечислено свыше 184 миллионов рублей, что на 64 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Было разыскано 185 неплательщиков алиментов. К ним применены меры административного и уголовного воздействия, некоторые должники уже приступили к выплатам.Для принуждения должников к выплате алиментов принимаются различные меры: это арест и изъятие имущества, удержание средств из зарплаты и обращение взыскания на деньги в банках, запрет на регистрацию имущества, ограничение в выезде за пределы России, ограничение в праве управления транспортным средством.