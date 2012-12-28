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сегодня, 19:30
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В Липецкой области 7 700 должников по алиментам

С начала года в пользу детей судебными приставами перечислено свыше 184 миллионов рублей.

С начала этого года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области находилось на исполнении более 7 700 производств о взыскании алиментов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области, в пользу детей судебными приставами перечислено свыше 184 миллионов рублей, что на 64 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Было разыскано 185 неплательщиков алиментов. К ним применены меры административного и уголовного воздействия, некоторые должники уже приступили к выплатам.

Для принуждения должников к выплате алиментов принимаются различные меры: это арест и изъятие имущества, удержание средств из зарплаты и обращение взыскания на деньги в банках, запрет на регистрацию имущества, ограничение в выезде за пределы России, ограничение в праве управления транспортным средством.
алименты
дети
приставы
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Комментарии (3)

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Всех
10 минут назад
Собрать в одно стадо и дать задание мести хорошо улицы.Представьте какой город был бы чистый,а больше такие ни на что не способны подлецы и трусы.
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Никая
57 минут назад
Зараза этих алиментчиков не берет.Никто их не ищет годами,,отчёты идут полным ходом.Страдают дети ,приставы сохраняют спокойствие.
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Сунул, вынул, и бежать ...
36 минут назад
Вот именно эта "тактика" и приводит к описываемой в статье проблеме.
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