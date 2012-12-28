Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
Вакансии до 250 тысяч рублей и консультация талантолога: что ждёт липчан на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов
Общество
94
сегодня, 19:30
3
В Липецкой области 7 700 должников по алиментам
С начала года в пользу детей судебными приставами перечислено свыше 184 миллионов рублей.
Было разыскано 185 неплательщиков алиментов. К ним применены меры административного и уголовного воздействия, некоторые должники уже приступили к выплатам.
Для принуждения должников к выплате алиментов принимаются различные меры: это арест и изъятие имущества, удержание средств из зарплаты и обращение взыскания на деньги в банках, запрет на регистрацию имущества, ограничение в выезде за пределы России, ограничение в праве управления транспортным средством.
1
0
0
1
0
Комментарии (3)