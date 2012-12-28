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1511
сегодня, 02:04
Над промзоной Липецка уничтожены БПЛА
Об этом сообщает глава правительства Липецкой области
«Силами ПВО БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка. Жертв и пострадавших нет
», – говорится в сообщении.
БПЛА
воздушная угроза
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