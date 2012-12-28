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591
10 минут назад
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Грязинского района
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Грязинского района!
Сохраняется угроза атаки БПЛА для города Липецка, Липецкого района и Становлянского муниципального округа.
БПЛА
воздушная угроза
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