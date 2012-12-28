Кроме того, завтра будет затруднено движение по улице Папина.

Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина, чтобы не создавать помех работе спецтехники, и предупреждают о затруднении движения на участке Папина.Как сообщили в мэрии Липецка, завтра, 1 сентября, на улице Хорошавина в 27-м микрорайоне запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. В связи с этим липчан просят не оставлять машины в зоне ремонта.– Понимаем, что липчане столкнутся с дискомфортом, однако просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Укладку асфальтобетона подрядчик планирует начать с 9 утра и завершить к вечеру, – отметили в управлении главного смотрителя.Одновременно на улице Папина подрядчик будет укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от дома №6 до пересечения с Юных Натуралистов. Работы проведут без перекрытия движения транспорта. Однако специалисты предупреждают о возможных заторах и просят липчан заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты