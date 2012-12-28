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34 минуты назад
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Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина

Кроме того, завтра будет затруднено движение по улице Папина.

Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина, чтобы не создавать помех работе спецтехники, и предупреждают о затруднении движения на участке Папина.

Как сообщили в мэрии Липецка, завтра, 1 сентября, на улице Хорошавина в 27-м микрорайоне запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. В связи с этим липчан просят не оставлять машины в зоне ремонта.

– Понимаем, что липчане столкнутся с дискомфортом, однако просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Укладку асфальтобетона подрядчик планирует начать с 9 утра и завершить к вечеру, – отметили в управлении главного смотрителя.

Одновременно на улице Папина подрядчик будет укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от дома №6 до пересечения с Юных Натуралистов. Работы проведут без перекрытия движения транспорта. Однако специалисты предупреждают о возможных заторах и просят липчан заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты
Ремонт дорог
автомобили
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Управдом Валентина
3 минуты назад
Машины вообще надо в лесу ставить. А то во дворах в футбол поиграть негде. Позаставили...
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Правильно будет
6 минут назад
Кто оставит на платку
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