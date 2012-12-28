Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Общество
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34 минуты назад
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Липчан просят не оставлять машины на улице Хорошавина
Кроме того, завтра будет затруднено движение по улице Папина.
Как сообщили в мэрии Липецка, завтра, 1 сентября, на улице Хорошавина в 27-м микрорайоне запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. В связи с этим липчан просят не оставлять машины в зоне ремонта.
– Понимаем, что липчане столкнутся с дискомфортом, однако просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Укладку асфальтобетона подрядчик планирует начать с 9 утра и завершить к вечеру, – отметили в управлении главного смотрителя.
Одновременно на улице Папина подрядчик будет укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от дома №6 до пересечения с Юных Натуралистов. Работы проведут без перекрытия движения транспорта. Однако специалисты предупреждают о возможных заторах и просят липчан заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты
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