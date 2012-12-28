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Спорт
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13 минут назад
Год прожит не зря! Дублёры «Металлурга» всё-таки выиграли первый матч
Молодежный состав «Металлурга» ждёт возрождение?
За весь первый этап надежды липецкого футбола не смогли выиграть ни одного матча. Поэтому сейчас играют лишь в утешительном турнире за 6-9 места своей группы «Восток». Но там сразу дела пошли веселее.
Победный мяч на 32-й минуте после подачи Дмитрия Лесникова забил головой 20-летний Иван Сазонов, который заявлен и за основу «Металлурга» во второй лиге, но там играет крайне редко.
Обе команды создали ещё несколько моментов у ворот друг друга, а на последних минутах в штрафную нашей команды пошёл белгородский вратарь Денис Гнедой, блеснувший неплохим дриблингом. В критической ситуации липчан спас свой голкипер Павел Кораблин.
Омрачила победу лишь травма одного из самых юных игроков 16-летнего давида Поцхорая, который покинул поле в повязкой на ноге.
«Металлург-М» вышел в лидеры турнира, в котором также участвуют ФК «Елец» и тамбовская «Академия футбола». С тамбовчанами молодые «сталевары» и сыграют следующий матч на выезде в среду, 4 мая.
По нашей информации, руководство «Металлурга» поставило перед дублёрами задачу выиграть утешительный турнир.
Дублёрам в клубе стали уделять больше внимания. Так, первые профессиональные контракты на днях подписали защитники Александр Страхов, Артём Перевозчиков и хавбек Егор Яковлев. Теперь парням станет в разы проще попасть в профессиональный футбол.
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