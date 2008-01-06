Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Спорт
59
15 минут назад
«Металлург» подписал одного из самых юных игроков в истории клуба
У новичка есть две недели, чтобы выйти на поле и побить рекорд молодости.
На момент заключения договора Исмаилу исполнилось 16 лет и ровно 7 месяцев, и у него ещё сохраняется шанс стать самым молодым дебютантом «красно-чёрных» в российский период, правда для этого Поцхорая нужно выйти на поле в одном из трёх ближайших матчей: 10 августа в Миассе, 17 августа на своём с «Химиком» из Дзержинска или 21 августа дома на Кубок с «Зенитом» из Пензы.
В России (с 1992 г.) самым молодым дебютантом «Металлурга» стал сын главного тренера Эдгар Стрельцов который вышел на замену 2 апреля 1994 в игре с «Вымпелом» из Рыбинска (3:1) в возрасте 16 лет, 6 месяцев и 19 дней. К слову, через три дня Стрельцов открыл счёт и голам, забитым за «Металлург».
А абсолютный принадлежит Артуру Шамрину, который выступал ещё в чемпионате СССР. 23 мая 1984 года он провёл первый матч за «Металлург» против «Звейникиса» из Лиепаи (3:0) в 15 лет 3 месяцев и 17 дней.
Артур Шамрин (справа) на фото с будущими знаменитостями Александром Мостовым, которого в Европе прозовут "Царём" и чемпионом России-1995 вратарём "Алании" Зауром Хаповым. Артур попал в московские "Спартак" и "Локомотив", вернулся в "Металлург", но с профессиональным футболом закончил рано - в 27 лет.
В клубе считают, что тем самым помогут талантам легче перейти в профессиональный футбол и удержат их от переходов в другие клубы. Кроме того, главный тренер Максим Ромащенко не раз декларировал ставку на атакующий футбол и молодёжь в составе.
На фото вверху спортивный директор «Металлурга» Андрей Овчинников (слева), Исмаил Поцхорая и директор ОК СШОР Александр Митин
0
0
0
0
0
Комментарии