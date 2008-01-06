«Металлург» подписал одного из самых юных игроков в истории клуба

У новичка есть две недели, чтобы выйти на поле и побить рекорд молодости.





Артур Шамрин (справа) на фото с будущими знаменитостями Александром Мостовым, которого в Европе прозовут "Царём" и чемпионом России-1995 вратарём "Алании" Зауром Хаповым. Артур попал в московские "Спартак" и "Локомотив", вернулся в "Металлург", но с профессиональным футболом закончил рано - в 27 лет.







Контакт с «Металлургом» заключил воспитанник липецкой спортивной школы полузащитник Исмаил Поцхорая (06.01.2008 г.р., 161 см, 58 кг).На момент заключения договора Исмаилу исполнилось 16 лет и ровно 7 месяцев, и у него ещё сохраняется шанс стать самым молодым дебютантом «красно-чёрных» в российский период, правда для этого Поцхорая нужно выйти на поле в одном из трёх ближайших матчей: 10 августа в Миассе, 17 августа на своём с «Химиком» из Дзержинска или 21 августа дома на Кубок с «Зенитом» из Пензы.В России (с 1992 г.) самым молодым дебютантом «Металлурга» стал сын главного тренера Эдгар Стрельцов который вышел на замену 2 апреля 1994 в игре с «Вымпелом» из Рыбинска (3:1) в возрасте 16 лет, 6 месяцев и 19 дней. К слову, через три дня Стрельцов открыл счёт и голам, забитым за «Металлург».А абсолютный принадлежит Артуру Шамрину, который выступал ещё в чемпионате СССР. 23 мая 1984 года он провёл первый матч за «Металлург» против «Звейникиса» из Лиепаи (3:0) в 15 лет 3 месяцев и 17 дней.В последнее время «Металлург» заключил контракты с несколькими перспективными воспитанниками липецкого футбола, в том числе с игроками 2007 г.р. Артёмом Лаврентьевым и нападающим Никитой Киселёвым.В клубе считают, что тем самым помогут талантам легче перейти в профессиональный футбол и удержат их от переходов в другие клубы. Кроме того, главный тренер Максим Ромащенко не раз декларировал ставку на атакующий футбол и молодёжь в составе.