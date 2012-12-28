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Общество
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сегодня, 16:53
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У дачника из Москвы в Липецкой области изъяли 186 патронов и порох
Их пенсионер хранил в доме в селе Измайловка Данковского района.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пенсионер из Москвы хранил в принадлежащем ему доме в селе Измайловка Данковского района в сейфе металлическую банку с бездымным пироксилиновым порохом и 186 патронов для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.
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