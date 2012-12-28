У дачника из Москвы в Липецкой области изъяли 186 патронов и порох

Их пенсионер хранил в доме в селе Измайловка Данковского района.

В Данковском районе 67-летнего москвича приговорили к трём годам девяти месяцам лишения свободы условно и штрафу 15 тысяч рублей за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатого вещества (по части первой статьи 222 УК РФ, части первой статьи 222.1 УК РФ).По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пенсионер из Москвы хранил в принадлежащем ему доме в селе Измайловка Данковского района в сейфе металлическую банку с бездымным пироксилиновым порохом и 186 патронов для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.