Фонд «Милосердие» помогает спасать от исчезновения соколов балобанов

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» поддержал волонтерский проект по возрождению сокола балобана на территории трех регионов России. 35 рожденных в неволе соколят летом стали свободными и пополнили популяцию этого исчезающего вида редких хищных птиц.

Численность балобанов на планете за последние десятилетия сократилась на 90%. Один из крупнейших соколов России практически исчез и в большинстве степных районов Урала, где исконно были его гнездовья. Основные причины — разрушение мест обитания и браконьеры.С 2008 года Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» выращивает балобанов и возвращает их в природу для пополнения популяции. В 2024 году специалисты Центра стали победителями грантовой программы «Стальное дерево». Средства от фонда «Милосердие» помогли вырастить и подготовить окрепших соколят к самостоятельной жизни.«Сокол — исторически хранитель семьи, рода, державы, символ чести, крепости духа, житейской мудрости, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. - Очень символично, что именно в Год семьи наша поддержка помогла сохранению этого вида птиц. Причастность к этому благому делу наполняет силами и возрождает природу родной страны».Получение потомства пернатых хищников в неволе — трудоемкий процесс, который постоянно совершенствуется. Например, в этом году для балобанов специалисты Центра изготовили гнезда-домики. Их разместили на скалах на высоте около 5 метров, получились аналоги настоящих соколиных гнезд — пернатые будут там в безопасности, а вернувшись на родину следующим летом, смогут снова в них поселиться.Финалом всей многогранной подготовительной работы стал выпуск родившихся в неволе птенцов балобана. В 2024 году он прошел в трех ареалах — на территории уральского заповедника «Аркаим», в Татарстане и на Алтае.Период сопровождения соколят на выпуске — это всегда радость от достижений, смешанная у многих волонтеров с тоской расставания. К концу сезона соколы рассредоточатся по территории, каждый выберет новое место, а с наступлением холодов, когда питаться станет нечем, они начнут миграцию в южные регионы.