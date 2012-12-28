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1300
сегодня, 12:51
8

Липецкие Бонни и Клайд промышляли кражами из «Пятёрочек»

20-летнюю девушку и её 23-летнего парня ждёт суд.

В Левобережный районный суд Липецка направлено уголовное дело в отношении 20-летней девушки и ее 23-летнего парня, обвиняемых в трёх эпизодах краж группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ). Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По данным следствия, днём 21, 25 и 29 мая этого года молодая пара похищала продукты со стеллажей магазинов «Пятерочка» по улицам Асфальтной и Моршанской в Липецке. Товары они складывали в полиэтиленовый пакет и выносили из магазинов без оплаты. Всего ООО «Агроторг» был причинен ущерб более чем на 13 тысяч рублей.

Теперь молодым людям грозит до пяти лишения свободы.
кража
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
я свой
19 минут назад
а еще че их ждет,поощрение?
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обычное
сегодня, 15:35
ворьё. и возможно нарколыги.
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Иван
сегодня, 15:04
Магазины экономят на охране и так им и надо. В пятерочке у ж\д вокзала алкаш с 7 утра 5 раз спокойно заходит берет чекушку кладет в карман и спокойно уходит и тут же не отходя далеко на лавочке выпивает, там этих чекушек штук 20 валяется, полежит на лавочке и опять в магазин за чекушкой. Вижу это каждый день заходя за продуктами утром. Говорил кассиру, а эй это не надо видимо, может кореш ее.
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Ромео
сегодня, 15:18
Стукачем быть постыдно...
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FMGC
сегодня, 13:08
Остается требовать совместной камеры.
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Безмасочник
сегодня, 12:58
Я из магазина "Контейнер" постоянно ворую.
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Служба безопасности
сегодня, 15:08
А-а-а, так вот он ты? Попался, воришка? Сейчас мы пробиваем тебя по IP-адресу! Жди "гостей"...
Ответить
Безмасочник
сегодня, 15:15
А-а-а, так вот он ты? Попался, воришка? Сейчас мы пробиваем тебя по IP-адресу! Жди "гостей"... А я не боюсь. В этом магазине все равно для всех все бесплатно. И воровать официально разрешено :)
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