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Происшествия
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сегодня, 12:51
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Липецкие Бонни и Клайд промышляли кражами из «Пятёрочек»
20-летнюю девушку и её 23-летнего парня ждёт суд.
По данным следствия, днём 21, 25 и 29 мая этого года молодая пара похищала продукты со стеллажей магазинов «Пятерочка» по улицам Асфальтной и Моршанской в Липецке. Товары они складывали в полиэтиленовый пакет и выносили из магазинов без оплаты. Всего ООО «Агроторг» был причинен ущерб более чем на 13 тысяч рублей.
Теперь молодым людям грозит до пяти лишения свободы.
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