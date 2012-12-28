Липецкие Бонни и Клайд промышляли кражами из «Пятёрочек»

20-летнюю девушку и её 23-летнего парня ждёт суд.

В Левобережный районный суд Липецка направлено уголовное дело в отношении 20-летней девушки и ее 23-летнего парня, обвиняемых в трёх эпизодах краж группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ). Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По данным следствия, днём 21, 25 и 29 мая этого года молодая пара похищала продукты со стеллажей магазинов «Пятерочка» по улицам Асфальтной и Моршанской в Липецке. Товары они складывали в полиэтиленовый пакет и выносили из магазинов без оплаты. Всего ООО «Агроторг» был причинен ущерб более чем на 13 тысяч рублей.Теперь молодым людям грозит до пяти лишения свободы.