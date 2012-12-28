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Елец готовится ко дню рождения

1 сентября Елец отметит День города. Праздник город встретит с множеством обновок.

Те, кто давно не был в Ельце, увидит в городе много нового: за последние пять лет город существенно изменился.

Например, обновлен сквер имени Пушкина — красивое место отдыха на берегу Быстрой Сосны.













Для детей в сквере, который благоустраивался с учетом пожеланий ельчан, смонтировано спортивное и игровое оборудование, для любителей спокойного отдыха — деревянная беседка-читальня. Обновлен фонтан, установлены фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина. Сквер красив как днем, так и вечером, благодаря интересной подсветке.

Обновленный сквер в Ельце появился в 2022 году благодаря победе в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Это, кстати, не единственный проект, сделанный по этой программе. Еще в Ельце в 2020 году благоустроены скверы Бунина и Соломенцева. А в ближайших планах местной власти, благодаря уже очередной победе в этом конкурсе, строительство набережной рядом с Каракумским мостом.

В следующем году на набережной разобьют несколько зон отдыха: для прогулок и для занятий спортом. Построят площадку для воркаута, городков, (в городе есть любители этого вида спорта). Появятся кафе.

— Задачу, которую нам поставил губернатор Игорь Артамонов, условно можно назвать «Елец 2:0 — перезагрузка города». За последние пять лет сделано немало. Благоустроено 120 объектов, начиная от небольших дворов и заканчивая парками и скверами. Наша городская баня сейчас не уступает лучшим частным баням, а где-то даже и превосходит! Обновили объекты образования, культуры и спорта. Наша задача — сделать так, чтобы инфраструктура города, несмотря на то, что мы живем в старинном городе, древнем, соответствовала текущему времени, была удобна для людей. Особенно для молодежи. Чтобы наша молодежь был заинтересована оставаться здесь, и имела возможности для самореализации, — рассказал мэр Ельца Евгений Боровских.

В Ельце заканчивается реконструкция Аргамаченского моста через реку Ельчик. Первый вице-мэр Никита Родионов пообещал, что мост откроют 1 сентября.

— Реконструкция началась прошлой осенью. По контракту, она продлится до конца ноября 2024 года, но мы рассчитываем открыть его 1 сентября, в воскресенье. Работы будут продолжаться внизу на опорах моста и это будет не так заметно для горожан, — сказал Никита Родионов.









На мосту расширили тротуары, проложили сливную канализацию и смонтировали освещение.

И это уже не первый мост, который ремонтируют в Ельце. Третий год горожане ездят по обновленному и расширенному до четырех полос автомобильному Каракумскому мосту. После ремонта выросла его пропускная способность и грузоподъемность. В часы пик исчезли привычные для ельчан пробки и сократилось число ДТП.



И еще один бонус. В этом году отремонтирована дорога на улице Лермонтова. Дорога короткая, всего 600 метров, но она ведет к Каракумскому мосту и в Засосенскую часть города, и очень важна для организации движения в городе. Проектно-сметную документацию ремонта мэрия сделала за счет городского бюджета, а дотацию на дорожные работы, более 70 миллионов рублей, выделила область.

Ширина проезжей части на улице Лермонтова теперь составляет от 8 до 10 метров. Раньше улица визуально казалась шире из-за того, что тротуары не были отделены от проезжей части бордюрами.







Движение на улице Лермонтова планируют открыть ко Дню города.
Елец
благоустройство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
мост откроют
56 минут назад
и полный капец за полгода наступит ул.9 декабря. уж грузовики выбьют как и положено полметровые ямы чтобы уж точно по стандарту стало.
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мост откроют
57 минут назад
и полный капец за полгода наступит ул.9 декабря. уж грузовики выбьют как и положено полметровые ямы чтобы уж точно по стандарту стало.
Ответить
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