«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Общество
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сегодня, 13:14
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«От соседей три месяца шпарит вода!»
«От соседей три месяца шпарит вода, всю базу залила и близлежащие дома. Обращались, проблема не решена. Всем плевать!», — написала Наталья.
«В центральную диспетчерскую службу заявок об утечке по данному адресу не поступало. Тем не менее, специалисты водоканала выедут на место и проведут обследование сетей водоснабжения на предмет порыва. Если утечка произошла на сетях РВК-Липецк, она будет устранена», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
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