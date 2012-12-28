Липчанка Наталья пожаловалась GOROD48 на утечку воды на улице Гастелло, 1а.«От соседей три месяца шпарит вода, всю базу залила и близлежащие дома. Обращались, проблема не решена. Всем плевать!», — написала Наталья.«В центральную диспетчерскую службу заявок об утечке по данному адресу не поступало. Тем не менее, специалисты водоканала выедут на место и проведут обследование сетей водоснабжения на предмет порыва. Если утечка произошла на сетях РВК-Липецк, она будет устранена», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.