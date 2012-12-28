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Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
Общество
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34 минуты назад
Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
После завершения ремонта лестницы обзаведутся перилами и освещением.
В мэрии GOROD48 рассказали, что лестницы, ведущие к благоустроенному участку лога, по контракту с управлением главного смотрителя ремонтирует компания «ПромСтройСервис». Недовольные липчане заметили начальную фазу ремонта.
«Строители бетонируют ступени лестницы, а перила и металлическое ограждение они смонтируют позже, — сообщили в администрации Липецка. — Одновременно подрядчик сносит сухие деревья и опиливает зеленые насаждения. Кроме того, подрядчику предстоит обновить пешеходный мост через канал реки Липовки, а «Липецкгорсвету» — установить 38 светодиодных светильников. Завершить все работы компания должна в октябре этого года».
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