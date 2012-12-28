Происшествия
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сегодня, 11:30
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41-летний мужчина погиб на вечерней дороге
19 августа в дорожных авариях один человек погиб и четверо — получили травмы.
В Липецке примерно в 07:30 на проспекте Мира столкнулись сразу четыре машины. По данным автоинспекции, «паровоз» собрал 42-летний водитель «Шкоды Октавия». Он врезался в стоящую «Ладу ХRAY», а та толкнула «Форд Фьюжн» в «Ладу-212140». В массовой аварии получил травмы 49-летний водитель «Форда».
Через час на дороге Орел-Тамбов 43-летний водитель «ГАЗель» наехал на «Хендай Крета» под управлением 45-летней женщины. В аварии, которая произошла в городской черте Липецка, пострадала женщина-водитель.
Вечером на улице Белана 23-летняя девушка — водитель «ВАЗ – 2106» не уступила дорогу «Фольксвагену Поло» под управлением 26-летней женщины. В столкновении получила травмы 43-летняя пассажирка «ВАЗа».
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