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сегодня, 11:30
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41-летний мужчина погиб на вечерней дороге

19 августа в дорожных авариях один человек погиб и четверо — получили травмы.

Смертельная авария произошла вчера вечером в селе Догоруково. Около 22:40 под автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 22-летний водитель, попал 41-летний мужчина. От полученных травм он умер на месте аварии до приезда скорой помощи.

В Липецке примерно в 07:30 на проспекте Мира столкнулись сразу четыре машины. По данным автоинспекции, «паровоз» собрал 42-летний водитель «Шкоды Октавия». Он врезался в стоящую «Ладу ХRAY», а та толкнула «Форд Фьюжн» в «Ладу-212140». В массовой аварии получил травмы 49-летний водитель «Форда».

Через час на дороге Орел-Тамбов 43-летний водитель «ГАЗель» наехал на «Хендай Крета» под управлением 45-летней женщины. В аварии, которая произошла в городской черте Липецка, пострадала женщина-водитель. 

Вечером на улице Белана 23-летняя девушка — водитель «ВАЗ – 2106» не уступила дорогу «Фольксвагену Поло» под управлением 26-летней женщины. В столкновении получила травмы 43-летняя пассажирка «ВАЗа».

авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Думаю
26 минут назад
Пока всё на Теслу не пересядут так и будут все биться и сбивать...
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липчанин
31 минуту назад
Нет такого населенного пункта как Догоруково.
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