Общество
444
43 минуты назад
7
В Липецке раздали три тысячи листовок о правилах поведения при атаке беспилотников
Спасатели обошли уже четыре микрорайона.
– Спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области распространяют памятки с инструкциями, как действовать при атаке БПЛА. На прошлых выходных сотрудники службы обошли два микрорайона, а сегодня – ещё два, 2-й и 3-й. Спасатели ходят не только по подъездам – охватывают всю территорию районов, от детских площадок до остановок транспорта, – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
1
1
0
3
3
Комментарии (7)