В Липецке раздали три тысячи листовок о правилах поведения при атаке беспилотников

– Спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области распространяют памятки с инструкциями, как действовать при атаке БПЛА. На прошлых выходных сотрудники службы обошли два микрорайона, а сегодня – ещё два, 2-й и 3-й. Спасатели ходят не только по подъездам – охватывают всю территорию районов, от детских площадок до остановок транспорта, – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.