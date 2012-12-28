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444
43 минуты назад
7

В Липецке раздали три тысячи листовок о правилах поведения при атаке беспилотников

Спасатели обошли уже четыре микрорайона.

Спасатели УГПСС Липецкой области раздали липчанам 3000 листовок о правилах поведения при атаке беспилотников. 

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– Спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области распространяют памятки с инструкциями, как действовать при атаке БПЛА. На прошлых выходных сотрудники службы обошли два микрорайона, а сегодня – ещё два, 2-й и 3-й. Спасатели ходят не только по подъездам – охватывают всю территорию районов, от детских площадок до остановок транспорта, – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

атака беспилотников
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Комментарии (7)

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Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Джимм
4 минуты назад
А смысл, лишняя работа. Или типичная показуха, никто эти требования соблюдать не будет.
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Опубликуйте правила
7 минут назад
На Город48....
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Гость
21 минуту назад
Не прошло и года, опомнились дальше что будут раздовать противогазы
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7
23 минуты назад
Раскладывали бы в почтовые ящики
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Не проще
23 минуты назад
Их сбивать на подлете
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Гость
32 минуты назад
Дожили!!! Спасибо!
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Куда бежать ?
37 минут назад
Все подвалы закрыты
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