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Сегодня в Липецке: аномальная жара, наш регион в середине рейтинга аварийности
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: аномальная жара, наш регион в середине рейтинга аварийности

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Под палящим солнцем

День обещает быть самым жарким в августе, столбике термометра поднимется до 34-36 градусов. Без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Западной, 44; Прудной, 2; Хорошавина, 14; Черноземной, 32; на проспекте 60 лет СССР, 23а; бульваре Есенина, 6, 8, 10, 14.

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В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Городовикова, Днепровской, Донецкой, Жактовской, Западной, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Товарищеской, Трудовой, Ударников, Чернозёмной, в переулках Макаренко, Рылеева, Узорном.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицу 8 Мая и проспект мира.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах Адмирала Макарова, В.Скороходова, Дзержинского, К.Маркса, Октябрьской, Первомайской, Речной, С.Литаврина, Энергостроителей, площадях Петра Великого и Революции.

Пробки


Ни дня без пробок! – наш уже почти девиз. Помочь смогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: и они не панацея, но могут подсказать, где заторы меньше.

Классика на Дворцовой

У липчан есть возможность словно бы побывать в Санкт-Петербурге и тем же вечером вернуться домой. Для этого нужно лишь в 16:00 зайти в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) Липецкой государственной филармонии на виртуальный концерт «Классика на Дворцовой 2023» (12+).

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На большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры липчанам покажут прошлогодний гала-концерт с участием «звезд» мировой оперной сцены. Грандиозное шоу, прекрасные артисты и нестареющая музыка.

Кино

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает провести вечер на просмотром фильма в рамках проекта «Истина в кине». В 19:01 покажут. А затем обсудят ленту «Банши Инишерина». Великобритания. США. Комедийная драма. Режиссёр Мартин Макдона (16+).

1923 год, островок Инишерин возле западного побережья Ирландии. Народу здесь мало, и компанию простоватому доброжелательному фермеру Подрику составляют рассудительная незамужняя сестра, недалекий сын полицейского, миниатюрная ослица Дженни и, главное, его лучший друг — пожилой скрипач Колм. Однажды Подрик, следуя ежедневным маршрутом, заходит за Колмом по дороге в паб, а тот вдруг отказывается не только выпивать, но даже разговаривать с ним. Прижатый к стенке Колм сообщает, что считает Подрика скучным, а если тот продолжит к нему приставать, он отрежет себе палец. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 7,5.

В ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон.
Праздники августа

Библиотечно-информационный центр «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а) приглашает в 12:00 на игра-викторина «Три цвета России» об отечественных символах, истории, традициях и культуре ко Дню российского флага (6+).

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А в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2) в 15:00 проведут посиделки, посвященные яблочному спасу (6+). Можно узнать о традициях праздника, поделиться кулинарными рецептами и т.д.

Во дворе

Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» сегодня пройдут в 18:00 возле дома на улице Папина. 31б.

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Рейтинг аварийности

Липецкая область заняла 23-е место в рейтинге аварийности регионов, составленном РИА Новости на основе данных МВД РФ. В нашем регионе на 100 тысяч человек населения за последние полгода фиксировалось 83,8 ДТП с пострадавшими. Это на 12,6% меньше прошлогоднего показателя.

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Самым аварийным регионом признана Тувы, где на 100 тысяч жителей приходится 265 аварий с пострадавшими. А самым безопасным регионом России вяляется конечно же Чечня – всего 11 ДТП на 100 тысяч.
Показатель в среднем по России составил 95 серьёзных аварий на 100 тысяч человек.

«Если я заболею…»

76% липецких работников знают, где находится производственная аптечка, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Некоторый осведомлены о ней потому, что она отмечена на плане эвакуации. 8% догадываются, где она может быть: «Ее постоянно растаскивают». 16% не догадываются ее наличии.

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Самые осведомленные — работники до 34 лет. среди которых 81% точно знают о местонахождении набора для оказания первой помощи.

Дорогие липчане! Нас ждёт жаркий – и в прямом и в переносном смыслах день, в течение которого произойдёт немало интересного. Это лишний повод не бросать следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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