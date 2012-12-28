На конференции регионального отделения «Единой России» приняли программу развития

16 августа в областном центре культуры, народного творчества и кино прошёл второй этап внеочередной конференции Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ключевым моментом конференции стало принятие программы регионального отделения партии.Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов представил комплексные планы развития по таким направлениям как здравоохранение, образование и наука, ЖКХ, дороги и транспорт, развитие села и поддержка семей, молодежи и старшего поколения и многим другим.Первым словом, которое должно быть с нами на ближайшие годы и главной целью работы, Игорь Артамонов назвал заботу - о каждом жителе региона, о семье.Презентация программы регионального отделения партии «Единой России» началась с рассказа о проактивном предоставлении мер поддержки, которые охватят в регионе сотни тысяч человек. В зоне особого внимания - многодетные семьи и молодые семьи с первым ребёнком, люди с ОВЗ, пожилые жители Липецкой области и выпускники.Ещё одна сфера, нуждающаяся в кардинальных и ускоренных переменах, — медицина. Ставка сделана на привлечение в регион медицинских кадров. В числе способов реализации этой программы - и планируемое открытие собственного медвуза, и всевозможные единоразовые материальные меры поддержки, которые сегодня уже доходят до пяти миллионов рублей. Но и забота о здоровье – для пожилых граждан начнут работать дополнительные центры активного долголетия.В сфере образования планируется открытие IT-колледжа и «школы 21». Высокооплачиваемым IT-специальностям в самое ближайшее время в Липецкой области обучат более тысячи человек.В числе ближайших вложений в социальную сферу также названы ремонт учреждений и строительство дополнительных объектов.Систему детского отдыха и оздоровления также ждёт модернизация. Возродился «Прометей», в планах — завершение его реконструкции и создание многопрофильного молодёжного центра, проведение профильных смен для одарённых детей и открытие экокампуса.Вторым ключевым словом вслед за «заботой» в выступлении Игоря Артамонова стало слово «комфорт». А за ним стоят и капитальные ремонты многоквартирных домов, и улучшение условий проживания для тысяч семей, и новые благоустроенный квартиры для детей-сирот, и преображение общественных пространств, и инвестиции в подверженные износу коммунальные и дорожные сети, и обновление парка общественного транспорта, и улучшение освещения, завершение строительства «Восточного обхода», расширение федеральной трассы Р-119, связывающей Елец с Липецком, новая ветка Октябрьского моста.Много проектов в сфере культуры. В ближайшее время в Липецке сдадут концертный зал «Октябрь». В нем уже завершаются отделочные работы.Инфраструктура для молодёжи тоже растёт. Молодёжные инициативы поддерживают грантами и масштабными мероприятиями. В этом направлении будут двигаться и дальше.В сфере промышленности и инноваций тоже большие планы: это и новая веха в развитии площадки Липецкого тракторного завода, и создание межвузовского кампуса, и сотрудничество с ведущими институтами, и повсеместное внедрение искусственного интеллекта.Тему экологии тоже подняли в программе «Единой России». Поставленные цели — это новые современные комплексы по сортировке и переработке, ликвидация несанкционированных свалок.Третье ключевое слово программы регионального отделения партии «Единая Россия» - спокойствие. Спокойствие за детей и своих близких. Безупречная работа системы оповещения, стопроцентный охват видеонаблюдением общественных пространств и многоквартирных домов — за этим будущее.Такую программу делегаты II этапа внеочередной конференции Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» поддержали единогласно.— Образование — важнейшая сфера в жизни каждого человека, каждого ребёнка и каждой семьи. Сегодня дети из города и из сёл получают одинаково качественное образование. Но эта сфера не стоит на месте. Порадовало, что именно образование является одним из главных аспектов программы «Единой России», — сказала учитель начальных классов школы села Троицкое Надежда Улыбина.— Очень амбициозные и важные планы программы связаны с кадровым потенциалом в сфере медицины, с мерами социальной поддержки врачей и младшего медицинского персонала. К сожалению, кадров в нашей сфере очень сильно не хватает. И нам, действительно, нужен собственный медицинский вуз и вообще все озвученные моменты — от медицинских классов до воспитания врача сегодня. А вообще воспитание врача - это трудный и длительный по времени процесс, он занимает восемь лет. Для того, чтобы «вырастить» профессионала, нужны годы. Наш регион достаточно близко находится к Москве и Санкт- Петербургу, и туда уезжают за более высокими зарплатами. Но та программа по привлечению специалистов, которая была озвучена, на мой взгляд, должна принести результаты. Плюс «Губернаторские полтора миллиона» и пять даже миллионов — для профессоров, подъёмные для выпускников, меры поддержки в части жилья — всё это должно дать эффект, — считает заместитель главного врача по медицинской части Областной детской больницы Дмитрий Погорелов.— Для меня важны планы в части развития муниципалитета. Что хочется отметить - эта программа по-настоящему «народная»: мы собирали запросы от жителей в ходе многочисленных встреч с партийным активом и депутатами и передали их в рабочую группу по формированию программы, и сегодня мы увидели, что все наши пожелания и запросы нашли отражение, поэтому мы такую программу с удовольствием поддержали, — рассказала председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.— Мы отталкивались от потребности людей, анализировали запросы населения по каждому району, каждому городу — где кому чего не хватает для того, чтобы людям было ещё лучше жить в Липецкой области. Так и родилась программа на ближайшие пять лет, — объяснил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов.— Всё озвученные тезисы — важные. Но лично для меня существенны планы в части ремонта дорог, благоустройства детских площадок и социальной поддержки участников СВО и их семей, — сказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Судоргин.— В выступлении обозначены конкретные показатели, которые планируют достигнуть к 2030 году. В сфере сельского хозяйства, которую я долгое время курировал, говорится практически об удвоении показателей. Многие шаги уже предприняты, чтобы развивался наш аграрный сектор, чтобы люди перестали бежать из села в город за лучшей жизнью. Очень хорошо, что сейчас на сельское хозяйство смотрят как на важнейшее направление и поддерживают. И важно, что не забывают, что за урожаем и показателями всегда стоит простой труженик-человек, — прокомментировал программу экс-вице-губернатор, а ныне пенсионер и почетный гражданин Липецкой области Николай Тагинцев.Подобные программы разрабатываются и другими региональными отделениями политических партий. Например, региональное отделение «Коммунистов России» планирует принять свою программу 24 августа.