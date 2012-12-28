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Политика
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35 минут назад
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На конференции регионального отделения «Единой России» приняли программу развития
Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов представил комплексные планы развития по таким направлениям как здравоохранение, образование и наука, ЖКХ, дороги и транспорт, развитие села и поддержка семей, молодежи и старшего поколения и многим другим.
Первым словом, которое должно быть с нами на ближайшие годы и главной целью работы, Игорь Артамонов назвал заботу - о каждом жителе региона, о семье.
Презентация программы регионального отделения партии «Единой России» началась с рассказа о проактивном предоставлении мер поддержки, которые охватят в регионе сотни тысяч человек. В зоне особого внимания - многодетные семьи и молодые семьи с первым ребёнком, люди с ОВЗ, пожилые жители Липецкой области и выпускники.
Ещё одна сфера, нуждающаяся в кардинальных и ускоренных переменах, — медицина. Ставка сделана на привлечение в регион медицинских кадров. В числе способов реализации этой программы - и планируемое открытие собственного медвуза, и всевозможные единоразовые материальные меры поддержки, которые сегодня уже доходят до пяти миллионов рублей. Но и забота о здоровье – для пожилых граждан начнут работать дополнительные центры активного долголетия.
В сфере образования планируется открытие IT-колледжа и «школы 21». Высокооплачиваемым IT-специальностям в самое ближайшее время в Липецкой области обучат более тысячи человек.
В числе ближайших вложений в социальную сферу также названы ремонт учреждений и строительство дополнительных объектов.
Систему детского отдыха и оздоровления также ждёт модернизация. Возродился «Прометей», в планах — завершение его реконструкции и создание многопрофильного молодёжного центра, проведение профильных смен для одарённых детей и открытие экокампуса.
Вторым ключевым словом вслед за «заботой» в выступлении Игоря Артамонова стало слово «комфорт». А за ним стоят и капитальные ремонты многоквартирных домов, и улучшение условий проживания для тысяч семей, и новые благоустроенный квартиры для детей-сирот, и преображение общественных пространств, и инвестиции в подверженные износу коммунальные и дорожные сети, и обновление парка общественного транспорта, и улучшение освещения, завершение строительства «Восточного обхода», расширение федеральной трассы Р-119, связывающей Елец с Липецком, новая ветка Октябрьского моста.
Много проектов в сфере культуры. В ближайшее время в Липецке сдадут концертный зал «Октябрь». В нем уже завершаются отделочные работы.
Инфраструктура для молодёжи тоже растёт. Молодёжные инициативы поддерживают грантами и масштабными мероприятиями. В этом направлении будут двигаться и дальше.
В сфере промышленности и инноваций тоже большие планы: это и новая веха в развитии площадки Липецкого тракторного завода, и создание межвузовского кампуса, и сотрудничество с ведущими институтами, и повсеместное внедрение искусственного интеллекта.
Тему экологии тоже подняли в программе «Единой России». Поставленные цели — это новые современные комплексы по сортировке и переработке, ликвидация несанкционированных свалок.
Третье ключевое слово программы регионального отделения партии «Единая Россия» - спокойствие. Спокойствие за детей и своих близких. Безупречная работа системы оповещения, стопроцентный охват видеонаблюдением общественных пространств и многоквартирных домов — за этим будущее.
Такую программу делегаты II этапа внеочередной конференции Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» поддержали единогласно.
— Образование — важнейшая сфера в жизни каждого человека, каждого ребёнка и каждой семьи. Сегодня дети из города и из сёл получают одинаково качественное образование. Но эта сфера не стоит на месте. Порадовало, что именно образование является одним из главных аспектов программы «Единой России», — сказала учитель начальных классов школы села Троицкое Надежда Улыбина.
— Очень амбициозные и важные планы программы связаны с кадровым потенциалом в сфере медицины, с мерами социальной поддержки врачей и младшего медицинского персонала. К сожалению, кадров в нашей сфере очень сильно не хватает. И нам, действительно, нужен собственный медицинский вуз и вообще все озвученные моменты — от медицинских классов до воспитания врача сегодня. А вообще воспитание врача - это трудный и длительный по времени процесс, он занимает восемь лет. Для того, чтобы «вырастить» профессионала, нужны годы. Наш регион достаточно близко находится к Москве и Санкт- Петербургу, и туда уезжают за более высокими зарплатами. Но та программа по привлечению специалистов, которая была озвучена, на мой взгляд, должна принести результаты. Плюс «Губернаторские полтора миллиона» и пять даже миллионов — для профессоров, подъёмные для выпускников, меры поддержки в части жилья — всё это должно дать эффект, — считает заместитель главного врача по медицинской части Областной детской больницы Дмитрий Погорелов.
— Для меня важны планы в части развития муниципалитета. Что хочется отметить - эта программа по-настоящему «народная»: мы собирали запросы от жителей в ходе многочисленных встреч с партийным активом и депутатами и передали их в рабочую группу по формированию программы, и сегодня мы увидели, что все наши пожелания и запросы нашли отражение, поэтому мы такую программу с удовольствием поддержали, — рассказала председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.
— Мы отталкивались от потребности людей, анализировали запросы населения по каждому району, каждому городу — где кому чего не хватает для того, чтобы людям было ещё лучше жить в Липецкой области. Так и родилась программа на ближайшие пять лет, — объяснил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов.
— Всё озвученные тезисы — важные. Но лично для меня существенны планы в части ремонта дорог, благоустройства детских площадок и социальной поддержки участников СВО и их семей, — сказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Судоргин.
— В выступлении обозначены конкретные показатели, которые планируют достигнуть к 2030 году. В сфере сельского хозяйства, которую я долгое время курировал, говорится практически об удвоении показателей. Многие шаги уже предприняты, чтобы развивался наш аграрный сектор, чтобы люди перестали бежать из села в город за лучшей жизнью. Очень хорошо, что сейчас на сельское хозяйство смотрят как на важнейшее направление и поддерживают. И важно, что не забывают, что за урожаем и показателями всегда стоит простой труженик-человек, — прокомментировал программу экс-вице-губернатор, а ныне пенсионер и почетный гражданин Липецкой области Николай Тагинцев.
Подобные программы разрабатываются и другими региональными отделениями политических партий. Например, региональное отделение «Коммунистов России» планирует принять свою программу 24 августа.
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