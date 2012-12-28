В Липецкой области — меньше новорожденных

Липецкстат подвел некоторые демографические итоги первого полугодия 2024 года.



В январе-июне в Липецкой области родились 3588 малышей — на 9% меньше, чем за тот же период 2023 года (год назад — 3962 новорожденных). Первенцами оказались 1410 младенцев, вторыми детьми — 1164, третьими и последующими — 1014.37 женщин стали мамами до 18 лет, также в январе-июне родилось 46 пар близнецов.Число умерших в первом полугодии увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,3% — с 8151 до 8175. Естественная убыль населения выросла на 10% и составила в январе – июне 2024 года 4587 человек, или 8,3 человека на 1000 человек населения, сообщает Липецкстат.