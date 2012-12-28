Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Общество
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18 минут назад
В Липецкой области — меньше новорожденных
Липецкстат подвел некоторые демографические итоги первого полугодия 2024 года.
37 женщин стали мамами до 18 лет, также в январе-июне родилось 46 пар близнецов.
Число умерших в первом полугодии увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,3% — с 8151 до 8175. Естественная убыль населения выросла на 10% и составила в январе – июне 2024 года 4587 человек, или 8,3 человека на 1000 человек населения, сообщает Липецкстат.
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