Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Общество
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58 минут назад
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В Липецке простились с генералом Харчевским
Летчик похоронен на Городском кладбище.
Церемония прощания проходила в Христорождетсвенком соборе, затем Александра Харчевского похоронили на Городском кладбище.
Проститься с именитым летчиком пришли его сослуживцы, представители руководящего состава ВКС России.
Александр Харчевский умер 14 августа на 75-м году жизни.
Видео пресс-службы правительства области
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