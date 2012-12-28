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Общество
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сегодня, 17:27
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Ельчанин должен вернуть полученные по соцконтракту 350 000 рублей
За них отделочник не отчитался.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 4 марта этого года ельчанин заключил соцконтракт, получив единовременное пособие в 350 000 рублей на организацию собственного дела в сфере отделочных работ: укладка плитки, штукатурка и покраска стен, потолков.
Но после мужчина не предоставил ни одного отчета по социальному контракту. 17 мая ему было направлено уведомление о неисполнении социального контракта с предложением предоставить в срок до 22 мая все документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств. Но документы мужчина так и не предоставил.
В результате теперь по решению суда ельчанин должен вернуть Центру социальной защиты населения Липецкой области 350 000 рублей.
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