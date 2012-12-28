Ельчанин должен вернуть полученные по соцконтракту 350 000 рублей

За них отделочник не отчитался.

Центр социальной защиты населения Липецкой области обратился в Елецкий городской суд с иском к мужчине о взыскании задолженности, возникшей в результате одностороннего расторжения социального контракта.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 4 марта этого года ельчанин заключил соцконтракт, получив единовременное пособие в 350 000 рублей на организацию собственного дела в сфере отделочных работ: укладка плитки, штукатурка и покраска стен, потолков.Но после мужчина не предоставил ни одного отчета по социальному контракту. 17 мая ему было направлено уведомление о неисполнении социального контракта с предложением предоставить в срок до 22 мая все документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств. Но документы мужчина так и не предоставил.В результате теперь по решению суда ельчанин должен вернуть Центру социальной защиты населения Липецкой области 350 000 рублей.