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1453
сегодня, 16:53
16

Вслед за «голубиным» липчане нашли «утиное кладбище»

Сегодня липчане заметили сразу несколько мертвых уток в Комсомольском пруду.

Вслед за « голубиным кладбищем» на улице Белана липчане заметили сразу несколько мертвых уток в Комсомольском пруду.

— Прошу опубликовать и предать огласке. Сегодня — 16 августа, прогуливаясь около Комсомольского пруда, увидели ужасную картину: четыре утки умерли в грязи в самом пруду. Стоит ужасный запах, везде грязь, вонь, бутылки. Фото прикладываю, — говорится в обращении.

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Как пояснил GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, орнитолог Владимир Сарычев, точно ничего сказать о возможных причинах гибели уток нельзя — это будут домыслы. Для обозначения причин гибели птиц нужно отобрать пробы на месте и направить их на исследование в областную ветеринарную лабораторию.

Но учитывая, что речь идёт о четырёх погибших в одном месте утках, вряд ли ситуация критическая. Гибель нескольких особей могла произойти по вполне естественным причинам. Особенно, если учитывать тот факт, что уткам в городе приходится не просто. Погибают ослабленные молодые утки или старые и больные.

— Судя по фотографиям, птицы могли погибнуть в разное время и в разном месте, а потом их вместе с мусором со всей поверхности пруда ветром волею случая прибило в одно место. В городе и конкретно на Комсомольском пруду сейчас живут несколько сотен уток, среди них есть старые и ослабленные — они могут умирать. Но объективно причины гибели можно установить только лабораторно с привлечением ветеринарных специалистов, — отметил орнитолог Владимир Сарычев.
утки
птицы
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Комментарии (16)

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Заняться нечем
25 минут назад
Кто травит, тот и выкладывает
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Адвокат Черный
сегодня, 20:16
Сам вчера с оказией проходил мимо примерно в это же время! И даже мысли ни о каком "утином кладбище" у меня в голове не возникло. Вспомнил только летние ночные кафе эпохи начала 2000-х...Эх, молодость, молодость...Ох и жаркое было время!
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Адвокат Черный
сегодня, 20:14
Правду гласит народная мудрость - когда коту нечем заняться, он я..ца лижет! Ситуация один а один. Других проблем у нас в Липецке нет. Самая главная - это пара дохлых уток.
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Бабки
сегодня, 19:31
кормят птиц из мусорных контейнеров ,штрафовать их надо !
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Эх
сегодня, 19:18
Экология в городе оставляет желать лучшего
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Эксперт
сегодня, 19:08
Снова этот грипп.
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Лиса из парка
сегодня, 19:04
В Тамбове в новостях сообщали тоже, что птица гибнет из-за того, что ее хлебом кормят
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Эксперт
сегодня, 19:08
Не хлебом это естественный вирус.
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Житель Липецка
сегодня, 18:54
У вас на всё отмазки есть А то что у нас вся экология отравлена,- то про это мы умолчим!
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Юний грязи
сегодня, 18:09
Утки ладно ,а про грязь нислово
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Лиза
сегодня, 18:04
Это ужасно: сначала голуби, потом утки, а кто следующий? Жалко и голубей и уток...
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