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Общество
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сегодня, 16:53
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Вслед за «голубиным» липчане нашли «утиное кладбище»
Сегодня липчане заметили сразу несколько мертвых уток в Комсомольском пруду.
— Прошу опубликовать и предать огласке. Сегодня — 16 августа, прогуливаясь около Комсомольского пруда, увидели ужасную картину: четыре утки умерли в грязи в самом пруду. Стоит ужасный запах, везде грязь, вонь, бутылки. Фото прикладываю, — говорится в обращении.
Как пояснил GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, орнитолог Владимир Сарычев, точно ничего сказать о возможных причинах гибели уток нельзя — это будут домыслы. Для обозначения причин гибели птиц нужно отобрать пробы на месте и направить их на исследование в областную ветеринарную лабораторию.
Но учитывая, что речь идёт о четырёх погибших в одном месте утках, вряд ли ситуация критическая. Гибель нескольких особей могла произойти по вполне естественным причинам. Особенно, если учитывать тот факт, что уткам в городе приходится не просто. Погибают ослабленные молодые утки или старые и больные.
— Судя по фотографиям, птицы могли погибнуть в разное время и в разном месте, а потом их вместе с мусором со всей поверхности пруда ветром волею случая прибило в одно место. В городе и конкретно на Комсомольском пруду сейчас живут несколько сотен уток, среди них есть старые и ослабленные — они могут умирать. Но объективно причины гибели можно установить только лабораторно с привлечением ветеринарных специалистов, — отметил орнитолог Владимир Сарычев.
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