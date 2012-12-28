Убивший металлической заточкой сотрудника колонии Евгений Комов приговорён к пожизненному заключению
27-летнего липчанина задержали по подозрению в краже медного кабеля на 310 тысяч рублей
В Тербунском районе на 300-х гектарах установлена карантинная фитосанитарная зона из-за опасного сорняка
Липецкая вечЁрка: умер Александр Харчевский, пожизненный срок убийце и потоп на улице Стаханова
Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: умер Александр Харчевский, пожизненный срок убийце и потоп на улице Стаханова
Сегодня, 15 августа, стало известно о смерти Александра Харчевского, областной суд вынес приговор убийце сотрудника колонии, и дорога на улице Стаханова не пережила ливень.
Александр Харчевский родился 9 мая 1950-го года. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков. В Липецке служил с 1978 года, а в 1997 году возглавил авиацентр. В 2000-м году — Липецкий гарнизон. В этом же году Александр Харчевский пилотировал самолет Су-27УБ с исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным на борту во время полета из Краснодара в Грозный и обратно. В отставку Александр Харчевский вышел в 2015 году.
Прощание с Александром Харчевским состоится в субботу, 17 августа, в Христорождественском соборе Липецка. Начало церемонии в 11:00.
Эта печальная новость стала сегодня самой обсуждаемой на GOROD48.
«Вот это был человечище! Глыба!» — написал vadiman555
«Царствие небесное! Мужик был — золото! И настоящий командир!» — добавил Гость.
«Он прожил интересную и яркую жизнь. Царство небесное», — считает Критик.
«Липчане всегда знали, что у них есть Харчевский. Теперь его нет. Очень жаль, и очень рано ушёл», — соболезнования от Елены.
К пожизненному заключению областной суд сегодня приговорил Евгения Комова, который убил заточкой сотрудника ИК 6 майора внутренней службы Александра Федосеева. Кроме того осужденный должен выплатить четверым потерпевшим: матери, отцу, вдове и дочери Александра Федосеева компенсацию морального вреда — по два миллиона рублей каждому.
Евгений Комов отбывал в ИК 6, колонии строгого режима,14 лет за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. Осенью 2019 года он по просьбе своей 15-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца.
На Александра Федосеева Евгений Комов напал 28 июня прошлого года, когда тот вел его в штрафной изолятор. Перед этим Комов отказался выполнять требование Федосеева и обложил его матом. Майор написал рапорт и осуждённому назначили 10 суток ШИЗО. Александр Федосеев умер в больнице от проникающего ранения с повреждением внутренних органов, осложнившегося внутренним кровотечением и геморрагическим шоком.
Обновленную улицу Стаханова залил вчерашний кратковременный дождь. Под водой напрочь скрылся пешеходный переход между домами по Стаханова, 2 и Водопьянова, 33.
«Остается только плыть, чтобы попасть домой», написал автор видеоролика.
Сотрудники управления главного смотрителя выявили на улице застой воды, и пообещали, что в ближайшее время подрядчик «Инфинити Групп» срежет асфальт и уложит новое покрытие, чтобы изменить уклон дороги и высотные отметки пандуса.
Проблема залитых после дождя пешеходных переходов для липчан о-о-очень больная. Поэтому в комментариях они набросали еще несколько проблемных мест, на которых, к сожалению, годами ничего не делается.
«Скажите нам, как переходить к магазину Меркурий по улице Советской после дождя? Сколько лет одно и тоже — море, не обойти не перепрыгнуть», — пожаловалась Бабушка.
«Ох, новость, а когда и где было с переходами по другому в Липецке? Живу в районе НЛМК, если дождь то без сапог не перейти ни один пешеходный переход. Не удивлен», — добавил Думаю.
«В центре возле Петра к кинотеатру Октябрь на пешеходных переходах такая ситуация постоянно! Ливневки настолько выше, что в них даже вода не попадает». — заметила Юлия.
Завтра в Липецке снова жара. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается до +28 градусов.
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