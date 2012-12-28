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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: умер Александр Харчевский, пожизненный срок убийце и потоп на улице Стаханова

Сегодня, 15 августа, стало известно о смерти Александра Харчевского, областной суд вынес приговор убийце сотрудника колонии, и дорога на улице Стаханова не пережила ливень.

Накануне  умер Александр Харчевский, генерал-майор, бывший начальник Липецкого авиацентра, лётчик-снайпер, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. ведущий авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» до 2015 года, Почетный гражданин Липецка. У генерала было много должностей, но достаточно было назвать его фамилию, и каждый в Липецке понимал о ком речь. 











Александр Харчевский родился 9 мая 1950-го года. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков. В Липецке служил с 1978 года, а в 1997 году возглавил авиацентр. В 2000-м году — Липецкий гарнизон. В этом же году Александр Харчевский пилотировал самолет Су-27УБ с исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным на борту во время полета из Краснодара в Грозный и обратно. В отставку Александр Харчевский вышел в 2015 году.


Прощание с Александром Харчевским состоится в субботу, 17 августа, в Христорождественском соборе Липецка. Начало церемонии в 11:00.

Эта печальная новость стала сегодня самой обсуждаемой на GOROD48.

«Вот это был человечище! Глыба!» — написал vadiman555

«Царствие небесное! Мужик был — золото! И настоящий командир!» — добавил Гость.

«Он прожил интересную и яркую жизнь. Царство небесное», — считает Критик.

«Липчане всегда знали, что у них есть Харчевский. Теперь его нет. Очень жаль, и очень рано ушёл», — соболезнования от Елены.

К пожизненному заключению областной суд сегодня приговорил Евгения Комова, который убил заточкой  сотрудника ИК 6 майора внутренней службы Александра Федосеева. Кроме того осужденный должен выплатить четверым потерпевшим: матери, отцу, вдове и дочери Александра Федосеева компенсацию морального вреда — по два миллиона рублей каждому.

Евгений Комов отбывал в ИК 6, колонии строгого режима,14 лет за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. Осенью 2019 года он по просьбе своей 15-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца.

На Александра Федосеева Евгений Комов напал 28 июня прошлого года, когда тот вел его в штрафной изолятор. Перед этим Комов отказался выполнять требование Федосеева и обложил его матом. Майор написал рапорт и осуждённому назначили 10 суток ШИЗО.  Александр Федосеев умер в больнице от проникающего ранения с повреждением внутренних органов, осложнившегося внутренним кровотечением и геморрагическим шоком. 

Обновленную улицу Стаханова залил вчерашний кратковременный дождь. Под водой напрочь скрылся пешеходный переход между домами по Стаханова, 2 и Водопьянова, 33.

«Остается только плыть, чтобы попасть домой», написал автор видеоролика.


Сотрудники управления главного смотрителя выявили на улице застой воды, и пообещали, что в ближайшее время подрядчик «Инфинити Групп» срежет асфальт и уложит новое покрытие, чтобы изменить уклон дороги и высотные отметки пандуса.

Проблема залитых после дождя пешеходных переходов для липчан о-о-очень больная. Поэтому в комментариях они набросали еще несколько проблемных мест, на которых, к сожалению, годами ничего не делается.

«Скажите нам, как переходить к магазину Меркурий по улице Советской после дождя? Сколько лет одно и тоже — море, не обойти не перепрыгнуть», — пожаловалась Бабушка.

«Ох, новость, а когда и где было с переходами по другому в Липецке? Живу в районе НЛМК, если дождь то без сапог не перейти ни один пешеходный переход. Не удивлен», — добавил Думаю.

«В центре возле Петра к кинотеатру Октябрь на пешеходных переходах такая ситуация постоянно! Ливневки настолько выше, что в них даже вода не попадает». — заметила Юлия.

Завтра в Липецке снова жара. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается до +28 градусов.
вечЁрка
Александр Харчевский
убийство
потоп
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Комментарии (3)

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Горожане
сегодня, 01:24
Вечная память. Говорят, хороший человек был. От всех горожан приношу соболезеования родным и близким
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Да уж
вчера, 20:36
Хорошие люди уходят, а преступников содержат, как занесенных в красную книгу
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Позитив
сегодня, 08:30
От тюрьмы и от сумы - не зарекайся!!!
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