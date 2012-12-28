Липецкая вечЁрка: умер Александр Харчевский, пожизненный срок убийце и потоп на улице Стаханова

Сегодня, 15 августа, стало известно о смерти Александра Харчевского, областной суд вынес приговор убийце сотрудника колонии, и дорога на улице Стаханова не пережила ливень.