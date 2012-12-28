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948
вчера, 17:00
1

Лето не отступает: жара вернется в Липецкую область

Температура воздуха приблизится к норме.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается преимущественно без осадков.  Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 августа — 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 августа — 22 градуса тепла, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем — от 23 до 28 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +25 до +28 градусов.

День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –5 градусов тепла.

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Комментарии (1)

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Сначала новые
Эх
вчера, 23:11
Хорошо, что похолодало. Хоть в реку лезть и тонуть перестанут люди.
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