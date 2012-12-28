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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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Лето не отступает: жара вернется в Липецкую область
Температура воздуха приблизится к норме.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем — от 23 до 28 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +25 до +28 градусов.
День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –5 градусов тепла.
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