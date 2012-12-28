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Ни машины, ни денег: услуги по продаже автомобиля «ВКонтакте» оказывал мошенник
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сегодня, 15:29

Ни машины, ни денег: услуги по продаже автомобиля «ВКонтакте» оказывал мошенник

Похищенный в селе Кривка Усманского района «ВАЗ» позже нашли на улице Чаплыгина в Липецке.

В Усманском районе передано в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя села Колоусовка Грязинского района, обвиняемого в мошенничестве при оказании услуги по продаже автомобиля.

По данным следствия, в период с 17 июня по 20 июня прошлого года обвиняемый списался во «ВКонтакте» с потерпевшим и они заключили устный договор на оказание услуги по продаже автомобиля «ВАЗ-21099» за 63 000 рублей.

По условиям соглашения, после продажи машины посредник должен был передать её владельцу 50 000 рублей, а всё, что свыше, — забрать себе в качестве оплаты за указанную услугу.

20 июня по телефону обвиняемый договорился посмотреть автомобиль и ничего не подозреваемый продавец машины назвал адрес, где стояла машина. Но обвиняемый приехал на улицу Центральную в село Кривка, ввёл в заблуждение тещу владельца машины, сообщив ей, что зять разрешил забрать и продать автомобиль, и спокойно на нём уехал в неизвестном направлении.

Сидевшей с детьми женщине обвиняемый сообщил, что машину он забирает, а деньги после переведёт на карту зятю. При этом документы на машину были в салоне, а завели автомобиль путём соединения проводов.

Денег за машину мужчина так и не дождался. Да и указанные в соцсети имя и фамилия посредника в продаже оказались выдуманными.

Все, что осталось после такой сделки у хозяина автомобиля, — это фотографии машины и скриншоты переписки в социальной сети с мужчиной, с которым он договаривался о продаже.

Похищенную машину позже нашли у дома №21 по улице Чаплыгина в Липецке.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции этой статьи — до четырёх лет лишения свободы.
мошенничество
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