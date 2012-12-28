Липецкстат: в первые дни августа рост цены на бензин замедлился, но не остановился

В период с 30 июля по 5 августа в Липецкой области продолжился рост средних потребительских цен на бензин — дорожали две марки бензина из трех и дизтопливо. Об этом свидетельствую данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за последнюю неделю.

В целом бензин и дизельное топливо дорожали шестую неделю подряд, хотя цены замедлили рост: потребительские цены на бензин с 30 июля по 5 августа выросли на 0,2% после повышения на 0,5% с 23 по 29 июля.Увеличение стоимости оказалось самым заметным, как и в предыдущие три недели, на бензин марки АИ-98 и выше – он подорожал сразу на 1,1% (предыдущий рост составил 1,4%). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,4%, дизельное топливо выросло в цене на 0,2%. Цена на бензин марки АИ-92 осталась на прежнем уровне.Так, средняя стоимость бензина на 5 августа составила в Липецкой области 55,47рубля (неделей ранее — 55,33 рубля). Цена на бензин марки АИ-92 составила 52,35 рубля. Бензин марки АИ-95 вырос в цене с 57,43 рубля до 57,65 рубля, АИ-98 и выше — до 75,02 рубля (было 74,19 рубля). Цены на дизель выросли до 62,08 рубля (неделей ранее цена составляла 61,96 рубля).