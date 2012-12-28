Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
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Происшествия
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19 минут назад
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22-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» миллион рублей
А 27-летней женщине несостоявшаяся поездка из Волово в Липецк обошлась в 85 тысяч рублей.
27-летней женщине несостоявшаяся поездка из Волово в Липецк обошлась в 85 тысяч рублей. Женщина поверила согласившемуся её довезти мужчине, на которого вышла через сервис поиска попутчиков. 5 августа она с ним общалась в мессенджере около часа и потом ввела все данные своей банковской карты и продиктовала коды подтверждения.
Нескольких человек обманули на популярном сайте объявлений. 36-летняя женщина опровергла истину: «Готовь шубу летом». При покупке дублёнки она лишилась 19,5 тысячи рублей. 45-летний покупатель газовой плиты отправил мошенникам 75 тысяч рублей.
А 14-летний мальчик остался без 15 тысяч рублей при покупке аккаунта в игре.
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