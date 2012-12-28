22-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» миллион рублей

А 27-летней женщине несостоявшаяся поездка из Волово в Липецк обошлась в 85 тысяч рублей.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, cо 2 по 5 августа 22-летняя липчанка под предлогом обеспечения сохранности денег перевела на «безопасный счёт» 1 миллион 96 тысяч рублей.27-летней женщине несостоявшаяся поездка из Волово в Липецк обошлась в 85 тысяч рублей. Женщина поверила согласившемуся её довезти мужчине, на которого вышла через сервис поиска попутчиков. 5 августа она с ним общалась в мессенджере около часа и потом ввела все данные своей банковской карты и продиктовала коды подтверждения.Нескольких человек обманули на популярном сайте объявлений. 36-летняя женщина опровергла истину: «Готовь шубу летом». При покупке дублёнки она лишилась 19,5 тысячи рублей. 45-летний покупатель газовой плиты отправил мошенникам 75 тысяч рублей.А 14-летний мальчик остался без 15 тысяч рублей при покупке аккаунта в игре.