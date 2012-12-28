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Общество
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сегодня, 16:11
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Управляющую компанию «Привокзальная» оштрафовали на 250 тысяч рублей

Нарушения выявили в содержании многоквартирных домов по Студёновской, Интернациональной, Гагарина и Плеханова.

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила нарушения лицензионных требований при содержании общего имущества многоквартирных домов по улицам Студёновская, Интернациональная, Гагарина, Плеханова. В результате управляющая компания ГУК «Привокзальная» была привлечена к ответственности по статье 14.1.3 КоАП РФ и оштрафована на 250 тысяч рублей.

«Обслуживаемые управляющей компанией дома имеют разрушения фасада, входной группы, лестничных ступеней, в подвалах мусор, следы намокания, нарушено лакокрасочное покрытие внутри подъездов, частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В адрес руководителя УК внесено представление: сделать ремонт в домах обещают до конца этого года.
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Без имени
19 минут назад
УК КИТ - не работают совсем
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Ирина
20 минут назад
А как еще должны выглядеть дома в которых капремонт переносится уже 10 лет по непонятным причинам!!!!!! давайте уже по графику работать без переносов, почему дома которым более 40 лет капремонт делают после домов которые гораздо позже строились!!!
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Без имени
34 минуты назад
Жилфондпроект когда проверят? жилищная инспекция не реагирует,жилфондпроект не реагирует! Куда еще жаловаться и когда наведут порядок?
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Липа
54 минуты назад
Гук матырская такая же дыра
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гость
сегодня, 16:27
Просто обанкротяттся
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хорошая
сегодня, 16:21
С жильцов все компенсируем
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