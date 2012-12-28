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Общество
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сегодня, 16:11
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Управляющую компанию «Привокзальная» оштрафовали на 250 тысяч рублей
Нарушения выявили в содержании многоквартирных домов по Студёновской, Интернациональной, Гагарина и Плеханова.
«Обслуживаемые управляющей компанией дома имеют разрушения фасада, входной группы, лестничных ступеней, в подвалах мусор, следы намокания, нарушено лакокрасочное покрытие внутри подъездов, частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В адрес руководителя УК внесено представление: сделать ремонт в домах обещают до конца этого года.
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