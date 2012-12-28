Управляющую компанию «Привокзальная» оштрафовали на 250 тысяч рублей

Нарушения выявили в содержании многоквартирных домов по Студёновской, Интернациональной, Гагарина и Плеханова.

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила нарушения лицензионных требований при содержании общего имущества многоквартирных домов по улицам Студёновская, Интернациональная, Гагарина, Плеханова. В результате управляющая компания ГУК «Привокзальная» была привлечена к ответственности по статье 14.1.3 КоАП РФ и оштрафована на 250 тысяч рублей.«Обслуживаемые управляющей компанией дома имеют разрушения фасада, входной группы, лестничных ступеней, в подвалах мусор, следы намокания, нарушено лакокрасочное покрытие внутри подъездов, частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.В адрес руководителя УК внесено представление: сделать ремонт в домах обещают до конца этого года.