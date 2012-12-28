Будущим врачам показали товар лицом: студенты медвузов побывали в Липецкой области

Правительство Липецкой области пригласило две с половиной сотни будущих медиков на тур по региону. Во время поездки студентам рассказали, что они могут получить, если выберут область для работы.

Во вторник в здании областного правительства было очень многолюдно. В фойе развернулась «ярмарка вакансий» с медицинским уклоном: за столиками с буклетами медучреждений Липецкой области стояли главврачи больниц, заведующие поликлиниками. Медицинские менеджеры знакомили 265 студентов воронежского, рязанского, курского, белгородского и ивановского вузов с условиями работы в их лечебных учреждениях.Среди студентов были и липецкие целевики, которые в любом случае вернуться в родные края, и студенты вольные распоряжаться своим будущим трудоустройством. На них главным образом и нацеливаются программы по привлечению медицинских кадров, разработанные в областном правительстве.На стратегической сессии перед студентами выступали врачи, привлеченные в область стимулирующими программами. Антон Андреев, сосудистый хирург, заместитель главного врача областной больницы приехал в область всего два года назад. Первым начала делать уникальные операции на сердце по устранению причин тахикардии и аритмии методом радиочастотной катетерной абляции (РЧА). Врач рассказал будущим коллегам, что выбрал сосудистую хирургию, потому, что она сродни ювелирной работе, очень интересна. А в Липецке ему создали все условия для применения его знаний и опыта на практике.Анестезиологу-реаниматологу Валерию Лихачеву 30 лет. Но он уже главврач больницы №4. Причем возглавил ее в прошлом году в возрасте 29 лет. Он тоже приезжий — из Воронежа.— Человек в коме, и вдруг благодаря тебе, твоему умению он из нее выходит, открывает глаза, видит снова этот мир, словно рождается заново. Ты спас жизнь. Ребята, это счастье! — сказал Валерий Лихачев будущим медикам и узнал, что несколько человек в зале выбрали такую же как у него специализацию.А приехавшая из Тульской области терапевт Екатерина Дуванова, как раз пример того, как в Липецкой области легко решаются бытовые вопросы врачей. Она выбрала для себя сельскую местность и поселилась в Добром, где получила служебное жилье— целый коттедж. Дом перейдет в собственностью врача, если она проработает в Добром пять лет.— Некоторые как-то морщат нос, когда речь идет о сельской местности. Но вы знаете, сегодня районы Липецкой области прекрасно благоустроены Есть дворцы спорта, бассейны, ледовые арены, Дома культуры, медучреждения. Если не строятся новые, то капитально ремонтируются и оснащаются современной аппаратурой имеющиеся. Да и область небольшая, города близко. Захотел – поехал.Мысль Екатерины Дувановой продолжил пришедший на встречу со студентами губернатор Игорь Артамонов. Он рассказал об экономике региона, его потенциале и перешел к медицине. При этом отметив, что на ремонт и реконструкцию медучреждений области в этом году выделен миллиард рублей. И это не единовременный транш. Средства будут выделятся ежегодно.Целый час Игорь Артамонов отвечал на вопросы студентов. Он рассказал, что целевикам регион выплачивает стипендию в 6700 рублей. При этом целевое направление в медвуз, в котором год обучение стоит 270 тысяч рублей, уже, по сути, огромная стипендия, ведь студенту и его родственникам не приходится платить за обучение.Что касается липецкого медицинского вуза, о планах появления которого Игорь Артамонов сообщил президенту страны Владимиру Путина на питерском международной экономическом форуме в мае, то его планируется открыть в 2025 году.— Ведутся переговоры с министерством здравоохранения, с Минобрнауки, сейчас мы определяемся с помещением для вуза. Пока не могу говорить подробно, что и как, но точно, что для студентов воронежского, рязанского, белгородского или ивановского медов, будет интересна ординатура в липецком вузе. Она у нас будет, приезжайте,— сказал губернатор.Своими впечатлениями об увиденном с нами поделилась второкурсница рязанского меда Алеся Матвеева.— Очень интересный подход. Не ожидала, что еще на втором курсе мне что-то будут предлагать, как-то ориентировать. Есть над чем подумать. Но, дело в том, что я ельчанка, и не рассматриваю переезд в другой регион. Я люблю Елец и работать буду в родном городе. А вот это мероприятие меня еще раз в этом убедило.После стратегической сессии студенты разделились на несколько групп и отправились знакомиться с районами Липецкой области.Мы отправились с группой, которая поехала в Доброе. На въезде в райцентр со стороны Липецка растет микрорайон «Молодежный». В нем достраиваются поликлинический комплекс, ледовая арена, МФЦ и дома для молодых специалистов — 18 коттеджей. Любой из них глава района Анатолий Попов предложил прямо сразу выбрать студентам.— Не стесняйтесь, пишите прямо на стене свою фамилию и дом будет за вами, только гарантируйте, что приедете сюда по окончании вуза. Мы год-два подождем, ничего страшного, — заявил глава и заверил, что не шутит.Как рассказал Анатолий Попов, в районе, как и в целом по стране медиков не хватает, хотя ситуация не критическая. Недавно шестерых врачей удалось привлечь в районную больницу. Восемь целевиков проходят обучение в медвузах.Одна из студенток, Дарья Рыбина, оказалась очарована Добрым.— Я на втором курсе. Но очень бы хотелось сюда приехать. Причем, не против и моя мама. Когда она узнала, что я намерена съездить в Доброе знакомиться с возможными перспективами, одобрила эту идею. А тут очень, очень все достойно…С 2019 года в Липецкую область переехали 1022 врача, из которых 177 работают благодаря программе «Губернаторские полтора миллиона». 133 врача устроились по программе «Земский доктор». 78 фельдшеров трудоустроены по программе «Земский фельдшер». В 2023 году достигнуто рекордное количество студентов-целевиков, обучающихся по программам специалитета — 834.Приезжающие в наш регион медики из других городов и областей, получают полтора миллиона рублей губернаторских «подъемных», а в сельской местности им выдают жилье, которое становится их собственностью через пять отработанных лет. Весной 2024 года в регионе по инициативе Игоря Артамонова расширена программа «Губернаторские полтора миллиона». Для медиков ввели новые меры поддержки. Выплаты стали доступны не только приезжим докторам, но и местным специалистам, которые придут работать из частной клиники в государственную или вернутся в свой родной регион из другого субъекта. А если медик с ученой степенью, то он уже получит пять миллионов подъемных за переезд.В дополнение к выплате губернаторских полутора миллионов врачам еще и полагается ежемесячное возмещение расходов на аренду жилья в размере от 10 000 до 15 000 рублей в течение всего срока работы в системе здравоохранения Липецкой области и социальная выплата на строительство и приобретение жилья, предельные размеры которой зависят только от состава семьи — чем она больше, тем больше выплата.