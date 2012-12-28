47-летний мужчина дважды за три месяца попался пьяным за рулём

Причём последний раз полицейские нашли его в кювете.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ране он уже был привлечен к уголовной ответственности за пьяную езду (по части первой по части 1 статьи 264.1 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина дважды за три месяца попался пьяным за рулём.Сначала за пьяную езду его отстранили полицейские от управления автомобилем на улице Ломоносова в Чаплыгине, куда он приехал из поселка Рощинский. А спустя 3 месяца он же вновь сел за руль пьяным, в результате чего съехал в кювет и остановился на улице Красный Октябрь села Юсово Чаплыгинского района, где его и обнаружили полицейские.Своими действиями обвиняемый совершил два преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ. Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав и конфискацией автомобиля.