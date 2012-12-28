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сегодня, 14:01
47-летний мужчина дважды за три месяца попался пьяным за рулём
Причём последний раз полицейские нашли его в кювете.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина дважды за три месяца попался пьяным за рулём.
Сначала за пьяную езду его отстранили полицейские от управления автомобилем на улице Ломоносова в Чаплыгине, куда он приехал из поселка Рощинский. А спустя 3 месяца он же вновь сел за руль пьяным, в результате чего съехал в кювет и остановился на улице Красный Октябрь села Юсово Чаплыгинского района, где его и обнаружили полицейские.
Своими действиями обвиняемый совершил два преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ. Санкции этой статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав и конфискацией автомобиля.
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