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Общество
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Компания «Доминант» попыталась взыскать 1,9 млн рублей с липчанина по ничтожным документам
Липецкий суд встал на сторону мужчины, от имени которого без его ведома составлялись сметы на оплату работы охранников незаконной автостоянки в Москве.
Житель Липецка Нариман Тагиев летом 2018 года заключил с департаментом городского имущества Москвы договор аренды земельного участка площадью 2 266 кв. м для строительства многоярусной крытой парковки на 180 машиномест. Чуть позже по совету своего знакомого, коммерсанта Артака Мурадяна, написал генеральную доверенность сроком на три года на его имя и на имя его родственника Норайра Багратуняна, чтобы не метаться из Липецка в столицу для получения всяких документов. Однако вскоре Тагиев понял, что не тянет затраты на проект и августе 2019-го расторг договор с правительством Москвы. А осенью 2020 года он вдруг получил от липецкого ООО «Доминант» счет на 1 976 303 рубля, якобы потраченных фирмой на ограждение строительной площадки, ее охрану и поддержание на ней чистоты. Как оказалось, соответствующие договоры в ноябре 2018-го от имени Тагиева по его доверенности Багратунян подписал с компанией «Доминант», неформальным хозяином которой был его друг-советчик Мурадян!
Конечно, Тагиев таким оборотом был дико возмущен. И отказался платить за то, под чем не подписывался и о чем не давал никаких указаний своему поверенному Багратуняну. Тогда компания «Доминант» пошла в суд. Причем почему-то сразу в Люблинский районный Москвы, несмотря на то, что истец зарегистрирован в Липецке, да и ответчик — липчанин. В 2022 году иск Тагиев проиграл, но оспорил его в Мосгорсуде. Тот, отменив решение суда первой инстанции, направил его по подсудности в Липецк, в Советский райсуд, по месту жительства ответчика и нахождения истца. К декабрю 2023 года, когда суд объединил в одно производство иск компании «Доминант» к Тагиеву и его встречный иск, липчанин уже располагал сведениями о том, что стал жертвой аферы.
Выяснилось, что Норайр Багратунян был работником компании «Доминант». Т.е. подчиненным, экономически зависимым от Артака Мурадяна лицом. Суд указал, что нет никаких доказательств того, что Тагиев знал, что делается будто бы от его имени. Так, суд на основании выводов строительной экспертизы пришел к выводу о фальсификации смет строительства ограды вокруг стройплощадки — указанные в них коэффициенты соответствовали утвержденным правительством Москвы на второй квартал 2020 года, но не на четвертый 2018-го. Кроме этого, эксперт отметил необоснованность применения в сметах 20% НДС, поскольку осенью 2018 года ставка этого налога составляла 18%. «Таким образом, сведения в локальном сметном расчете и акте от 30.11.2018 не соответствуют дате изготовления документов… их объективно не могло существовать», — написал суд. Спорный договор о выполнении работ по охране и уборке строительной площадки суд расценил как «недобросовестное поведение и злоупотребление ООО «Доминант» и Багратуняном Н.М. своими гражданскими правами».
Суд пришел к выводу, что Тагиев выдал доверенность Багратуняну для ведения строительства многоэтажной парковки, но «Доминант» построил сетчатый забор на фундаменте, что расходилось с условиям договора аренды земельного участка. На этот счет в материалах дела была претензия от Госинспекции по контролю над использованием объектов недвижимости Москвы: ограда не соответствовала столичным требованиям ни по габаритам, ни по конструктиву. Суд решил, что требования «Доминанта» к Тагиеву — злоупотребление правом. Был рассмотрен в процессе и вовсе уникальный документ — управление по вопросам миграции УМВД РФ по Липецкой области выяснило, что водитель ООО «Доминант» Арташес Бабаян часть времени провел в Армении, но, по данным работодателя, дежурил по графику на охране автостоянки в Москве! Суд указал, что «Доминант» не предоставил суду объективных доказательств того, как такое возможно.
В итоге суд не нашел никаких оснований удовлетворить иск ООО «Доминант» о взыскании задолженности с Тагиева. В своем решении председательствующая в процессе судья Наталья Санкина написала, что усмотрела «очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения». Она пришла к выводу о том, что оспариваемый договор на выполнение работ и оказания услуг заключен лишь для видимости, что все доказательства компании «Доминант» имеют признаки искусственного документооборота с целью возложения на ответчика финансовых обязательств по оплате 1 976 303 рублей. Наталья Санкина указала на все имеющиеся в деле признаки ничтожной сделки и удовлетворила требования Тагиева.
— Есть письменные показания работников компании «Доминант», что ее директор Вячеслав Аветисян лишь подписывал документы, а сам был работником автомойки. Фактически компанией руководил Артак Мурадян. Сразу же после того, как суд встал на мою сторону, я обратился в полицию с заявлением о возбуждении против Мурадяна уголовного дела по придуманному им сценарию отбора у меня почти двух миллионов рублей. По моим заявлениям УМВД РФ по Липецку проводит проверки по действиям Мурадяна, подпадающим под 159 статью Уголовного кодекса о мошенничестве и под 303-ю — о фальсификации доказательств, — прокомментировал GOROD48 исход гражданского дела Нариман Тагиев.
Напомним, что «Доминант» причинил бюджету Липецка ущерб более чем на 18 миллионов рублей при реконструкции сквера у Комсомольского пруда в 2018 году. В 2020-м следственное управление УМВД РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства «Доминанта» и некой неустановленной группы лиц из числа заказчика, МКУ «Управление благоустройства Липецка».
Об этом деле GOROD48 писал не раз. Его то приостанавливали, то возобновляли вновь после вмешательства прокуратуры. Полиция выясняла, правда ли, что полученные от муниципального заказа на благоустройство сквера у Комсомольского пруда средства выводились со счетов «Доминанта» на счета «Артстроя» и «Вилажа», фирм, которые также мог контролировать Артак Мурадян, будто бы купивший в это время 200-метровую квартиру в Москве? Также проверялась информация о том, что по оформленной на директора «Доминанта» Вячеслава Аветисяна карте со счета организации через банкоматы сняли более 18 миллионов рублей.
Но в итоге уголовное дело полиция в этом году прекратила… «в связи с отсутствием события преступления»! Такое решение прокуратура признала законным и обоснованным — следует из ответа заместителя прокурора Советского района Руслана Оздоева группе заявителей, вот уже несколько лет пытающихся привлечь к уголовной ответственности Артака Мурадяна: его считают бенефициаром нескольких компаний, активно зарабатывающих на муниципальных подрядах. В то же время уже в прошлом году у службы судебных приставов было 44 исполнительных производства в отношении «Доминанта» по проигранным искам иным контрагентам на 93,3 млн рублей, из них 26 не исполненных за невозможностью установления местонахождения должника и его имущества.
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