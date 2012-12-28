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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: кража Ириски, аттракционы в Нижнем парке и кому грозит отключение газа

Сегодня, 6 августа, благополучно завершились поиски собаки, украденной в торговом центре, в Нижний парк пообещали вернуть аттракционы, и газовщики продолжают отключать абонентов, которые не заключили договоры на техническое обслуживание.

Криминальная история случилась накануне в ТРЦ «Европа». У женщины в магазине «Окей»  забрали ее любимицу — шпица Ириску. Липчанка написала заявление в полицию и распространила просьбы о помощи в социальных сетях.

После публикации этой истории на GOROD48 владелице собаки написали очевидцы, которые видели, как похищали Ириску. К тому же похитителей шпица записали камеры наблюдения. В результате женщина пришла к ним домой и потребовала отдать любимицу. Сначала за животное хотели денег, но потом вернули бесплатно.

Новость набрала более полусотни весьма неоднозначных комментариев. Далеко не все обрадовались вызволению из плена маленького шпица. 

«Не поняла, а на каком основании эта женщина с собакой, без поводка была в продуктовом! магазине?! В магазин, в любой, вход с животными запрещён! Если такая халатность хозяйки, то и слава богу, что собаку у ней забрали!» — написала Эээ.

«Любая собака, независимо от размеров, должна быть на поводке. Это необходимо для безопасности самой собаки в первую очередь», — добавила Собачница.

«Ура! хорошо, что все хорошо закончилось. Собачка дома», — порадовалась Наталья.

В Нижней парк  вернутся аттракционы. Как рассказал GOROD48 мэр Липецка Роман Ченцов, администрация города присмотрела уже 10 аттракционов, которые собирается купить в Китае. А на месте АРТ-центра, сложенного из морских контейнеров, сделают детскую площадку. Собственнику центра уже предписали убрать контейнеры в течение месяца.

Эта новость получила живой отклик у читателей GOROD48.

«Хочется что-то интересное для взрослых, а детские карусели пусть ставят в верхнем детском парке», — попросил Foton.

«И открыть вход санаторий грязелечебницы, они все огорожены, и вход недоступен», — добавил Липчанин.

«Что не мэр, так всё их в Нижний парк тянет. Там мёдом намазано?» — заметил Петросян.

«Колесо обозрение в Нижнем парке маленькое, нужно большое колесо как в Ростове-на-Дону Липчане заслуживают», — считает Hiv048.

«Зря. Опять будет толкотня, очереди, визги, и уродливые клоунские аттракционы. Сейчас это все в парке Победы — там хорошо стало, что ли? Колхоз колхозом. Гулять невозможно. Новому мэру объяснил бы кто-нибудь, что аттракционами хорошее общественное пространство только испортишь. Аттракционы должны быть отдельно! А парк- для прогулок!» — считает Аня.

«И лавочки и урны чугунные верните. А это всё из г и палок отвезите принимавшим позорный проект по реконструкции парка», — написала Баба Нюра.

«Вот именно лучше установите Американские горки и то пользы и выручки будет больше», — высказал мнение Эксперт.

А вы заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования? Если нет, вы входите в число 50 тысяч абонентов газовой службы, которым  грозит отключение. Газовщики  уже отключили 23 абонента, а 7 600 прислали письма с напоминанием о том, что это нужно сделать.

Не все понимают, зачем тратить время и оформлять договоры. Но без них газовщики не могут провести техническое обслуживание обрудования в ваших квартирах. А это небезопасно.

Но судя по комментариям, газовщикам еще долго придется ждать липчан для заключение договоров.

«Газовщиков не хватает Катастрофически. Люди бегут из Газпрома из-за мизерной зарплаты. Хорошо получают только те, у кого выслуга лет. Скоро никого не останется в Газпроме», — доложил Газовщик.

«При такой цене на газ буду дровами скоро дом отапливать и на дровах готовить. Печку во времена газификации области не сломал. Знал, что она пригодиться!» — поделился опытом Савелий.

«Техническое обслуживание должно быть бесплатным, а не за деньги», — считает Эксперт.

По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке  от +25 до +27 градусов.
вечЁрка
кража
аттракционы
отключение газа
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Комментарии (1)

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