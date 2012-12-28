Липецкая вечЁрка: кража Ириски, аттракционы в Нижнем парке и кому грозит отключение газа

Сегодня, 6 августа, благополучно завершились поиски собаки, украденной в торговом центре, в Нижний парк пообещали вернуть аттракционы, и газовщики продолжают отключать абонентов, которые не заключили договоры на техническое обслуживание.