На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Общество
813
вчера, 20:24
1
Липецкая вечЁрка: кража Ириски, аттракционы в Нижнем парке и кому грозит отключение газа
Сегодня, 6 августа, благополучно завершились поиски собаки, украденной в торговом центре, в Нижний парк пообещали вернуть аттракционы, и газовщики продолжают отключать абонентов, которые не заключили договоры на техническое обслуживание.
После публикации этой истории на GOROD48 владелице собаки написали очевидцы, которые видели, как похищали Ириску. К тому же похитителей шпица записали камеры наблюдения. В результате женщина пришла к ним домой и потребовала отдать любимицу. Сначала за животное хотели денег, но потом вернули бесплатно.
Новость набрала более полусотни весьма неоднозначных комментариев. Далеко не все обрадовались вызволению из плена маленького шпица.
«Не поняла, а на каком основании эта женщина с собакой, без поводка была в продуктовом! магазине?! В магазин, в любой, вход с животными запрещён! Если такая халатность хозяйки, то и слава богу, что собаку у ней забрали!» — написала Эээ.
«Любая собака, независимо от размеров, должна быть на поводке. Это необходимо для безопасности самой собаки в первую очередь», — добавила Собачница.
«Ура! хорошо, что все хорошо закончилось. Собачка дома», — порадовалась Наталья.
В Нижней парк вернутся аттракционы. Как рассказал GOROD48 мэр Липецка Роман Ченцов, администрация города присмотрела уже 10 аттракционов, которые собирается купить в Китае. А на месте АРТ-центра, сложенного из морских контейнеров, сделают детскую площадку. Собственнику центра уже предписали убрать контейнеры в течение месяца.
Эта новость получила живой отклик у читателей GOROD48.
«Хочется что-то интересное для взрослых, а детские карусели пусть ставят в верхнем детском парке», — попросил Foton.
«И открыть вход санаторий грязелечебницы, они все огорожены, и вход недоступен», — добавил Липчанин.
«Что не мэр, так всё их в Нижний парк тянет. Там мёдом намазано?» — заметил Петросян.
«Колесо обозрение в Нижнем парке маленькое, нужно большое колесо как в Ростове-на-Дону Липчане заслуживают», — считает Hiv048.
«Зря. Опять будет толкотня, очереди, визги, и уродливые клоунские аттракционы. Сейчас это все в парке Победы — там хорошо стало, что ли? Колхоз колхозом. Гулять невозможно. Новому мэру объяснил бы кто-нибудь, что аттракционами хорошее общественное пространство только испортишь. Аттракционы должны быть отдельно! А парк- для прогулок!» — считает Аня.
«И лавочки и урны чугунные верните. А это всё из г и палок отвезите принимавшим позорный проект по реконструкции парка», — написала Баба Нюра.
«Вот именно лучше установите Американские горки и то пользы и выручки будет больше», — высказал мнение Эксперт.
А вы заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования? Если нет, вы входите в число 50 тысяч абонентов газовой службы, которым грозит отключение. Газовщики уже отключили 23 абонента, а 7 600 прислали письма с напоминанием о том, что это нужно сделать.
Не все понимают, зачем тратить время и оформлять договоры. Но без них газовщики не могут провести техническое обслуживание обрудования в ваших квартирах. А это небезопасно.
Но судя по комментариям, газовщикам еще долго придется ждать липчан для заключение договоров.
«Газовщиков не хватает Катастрофически. Люди бегут из Газпрома из-за мизерной зарплаты. Хорошо получают только те, у кого выслуга лет. Скоро никого не останется в Газпроме», — доложил Газовщик.
«При такой цене на газ буду дровами скоро дом отапливать и на дровах готовить. Печку во времена газификации области не сломал. Знал, что она пригодиться!» — поделился опытом Савелий.
«Техническое обслуживание должно быть бесплатным, а не за деньги», — считает Эксперт.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +25 до +27 градусов.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)