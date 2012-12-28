В Липецкой области небольшие дожди и до +28

7 августа Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона — погода сохранится преимущественно без осадков. 8 августа с выходом активного циклона с запада повсеместно пройдут дожди, местами сильные, местами прогремят грозы. 9 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году –6 градусов тепла.