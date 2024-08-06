Пропала собака по кличке Ириска: шпица поймали и унесли в неизвестном направлении на глазах хозяйки

Полиция проводит проверку.

В вашем браузере отключен JavaScript

По соцсетям разошлась информация о том, что 5 августа в 15.07 в ТРЦ «Европа» на Советской на глазах у хозяйки поймали и украли шпица Ириску.Как рассказала GOROD48 хозяева собаки, 10-летний шпиц по кличке Ириска пропал из магазина «Окей» — он бегал рядом с хозяйкой, пока та совершала покупки. Неожиданно для хозяйки собаку схватили и быстро унесли в неизвестном направлении.Предполагаемые похитители собаки попали на запись камер наблюдения. Также чуть позже Ириску в их руках увидели соседи потерпевших. Те поинтересовались у троицы, их ли собака, но в ответ услышали: «Да, купили для дочки».Хозяева собаки обратились в полицию.— Обращение зарегистрировано, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.