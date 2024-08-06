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914
51 минуту назад
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Пропала собака по кличке Ириска: шпица поймали и унесли в неизвестном направлении на глазах хозяйки

Полиция проводит проверку.

По соцсетям разошлась информация о том, что 5 августа в 15.07 в ТРЦ «Европа» на Советской на глазах у хозяйки поймали и украли шпица Ириску.

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Как рассказала GOROD48 хозяева собаки, 10-летний шпиц по кличке Ириска пропал из магазина «Окей» — он бегал рядом с хозяйкой, пока та совершала покупки. Неожиданно для хозяйки собаку схватили и быстро унесли в неизвестном направлении.

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Предполагаемые похитители собаки попали на запись камер наблюдения. Также чуть позже Ириску в их руках увидели соседи потерпевших. Те поинтересовались у троицы, их ли собака, но в ответ услышали: «Да, купили для дочки».

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Хозяева собаки обратились в полицию.

— Обращение зарегистрировано, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
животные
собака
кража
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Зануда 48
11 минут назад
Собачке 10 лет- верните хозяевам!
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лица
12 минут назад
зачем замазали-люди найти могут .
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Глот
14 минут назад
Закон цыганского табора: кто раньше встал - тот красивей всех оделся.
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Гость
16 минут назад
Опять не заменимые что то уж очень часто очень
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48
25 минут назад
Не конь, но тоже сойдет. Мерзкие
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зачем
26 минут назад
лица замазали гостям с ближнего зарубежья? Завтра они так же ребенка унесут
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Зоя
26 минут назад
хорошенькая собачка - у меня только маленькое уточнение - а разве можно с собачкой в магазине находиться - насколько знаю запрет на это действие - обычно у входа в магазин собачек оставляют или дома-
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Ну, Ну..
28 минут назад
Попробовали они мою так взять и унести. Ириска, видимо очень добрая и ласковая). Моя бы вся извертелась и на голову полезла, поцарапала бы, Очень не любит, когда ее чужие на руки берут. Гладить, пожалуйста, но только не на руки. Пусть малышка найдется. Пусть тот, кто забрал Ириску, вернет, пусть и сотмазками
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Animal Planet.
14 минут назад
Моя сразу бы в горло вцепилась.
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Гость
29 минут назад
Иностранные специалисты?
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