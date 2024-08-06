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Пропала собака по кличке Ириска: шпица поймали и унесли в неизвестном направлении на глазах хозяйки
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Происшествия
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51 минуту назад
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Пропала собака по кличке Ириска: шпица поймали и унесли в неизвестном направлении на глазах хозяйки
Полиция проводит проверку.
Как рассказала GOROD48 хозяева собаки, 10-летний шпиц по кличке Ириска пропал из магазина «Окей» — он бегал рядом с хозяйкой, пока та совершала покупки. Неожиданно для хозяйки собаку схватили и быстро унесли в неизвестном направлении.
Предполагаемые похитители собаки попали на запись камер наблюдения. Также чуть позже Ириску в их руках увидели соседи потерпевших. Те поинтересовались у троицы, их ли собака, но в ответ услышали: «Да, купили для дочки».
Хозяева собаки обратились в полицию.
— Обращение зарегистрировано, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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