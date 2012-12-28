Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 7 августа станут плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – с неудобствами столкнутся жители 26 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:30 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 7, 7а, 9, 9а, 11/2, 12, 22, 26 по улице Горького, №№ 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 30, 33, 35, 41, 43, 45, 66, 68 по улице Советской, №№ 3, 9, 13, 13 вл.4, 15в, 15 вл.5, 18, 20, 20а, 22/2, 22, 24, 26а, 24а, 26/2, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № ст.6 по улице Крайней, №№ 3, 7, 9, 9а, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого, №№ 5, 7, 11 по улице Ворошилова.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 11, 11а, 11а ст.1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 18а, 18б, 20а, 21, 21а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, № 2 по улице Прудной, № 13а по улице Детской, №№ 1, 3, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 3а ст.1 по улице Монтажников, № 5 по улице Пушкина, №№ 26, 28 по улице Неделина. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Юношеской (дома №№ 20-42), Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулка Узорного.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся жители улиц Кочеткова, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Ковалева, Новотепличной, Пришвина, Желябова, Интернациональной, Плеханова, площади Заводской, переулков Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетного, Теплого, Щепкина.С 08:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Ангарскую, Хмельницкого, Доватора, Известковую.