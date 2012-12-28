32-томное уголовное дело о мошенничестве в налоговой направлено для утверждения в прокуратуру

Бюджету был причинен ущерб более чем на 6 миллионов рублей.

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших государственных налоговых инспекторов Липецкой области, а также их знакомой супружеской пары в мошенничестве.«В ходе следствия установлено, что в с апреля 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые совершали хищения бюджетных средств. Используя свое служебное положение, злоумышленницы вносили в специализированную налоговую базу заведомо недостоверные сведения о ранее перечисленных налогах и страховых взносах в бюджетную систему Российской Федерации, после чего совершали хищение бюджетных средств путем возврата сумм излишне уплаченного налога со счетов умерших налогоплательщиков. Выведенные денежные средства злоумышленницы перечисляли с официального банковского счета налогового органа на счета третьих лиц. Поиск третьих лиц и дальнейшее обналичивание денежных средств с их расчетных счетов входило в обязанности супружеской пары, участников преступной группы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В результате налоговым органам Липецкой области, Москвы, Московской, Воронежской, Ростовской областей, а также других регионов причинен ущерб более чем на 6 миллионов рублей.«Следствием изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве свидетелей, потерпевших и иных участников допрошено более 60 лиц. Объем уголовного дела составил 32 тома», — добавляют в полиции.Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области совместно с региональным ФСБ и отделом безопасности УФНС. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.