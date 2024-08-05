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В России
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сегодня, 16:39
В Петербурге произошло новое обрушение в старинном здании
По предварительным данным, последнее обрушение произошло прошлой ночью.
Как следует из опубликованных кадров, происходит обрушение внутренних конструкций. Территория, прилегающая к зданию, оцеплена. На месте дежурят сотрудники полиции.
Речь идет о доме № 1/44 на улице Большой Зеленине. В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу рассказали, что по факту обрушения возбуждено дело по ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Накануне в пятиэтажном здании выявили угрозу обрушения фасада, было эвакуировано от 30 до 35 человек. В доме проводили работы по устранению аварийности несущих конструкций.
"В процессе, видимо, начали сносить стену, которая оказалась несущей, из-за чего началась деформация стен по всем шести этажам", — рассказал источник издания.
4 августа деформировалась крыша здания, с четвертого этажа начались разрушения. Предположительно, внутри дома также всё разрушено.
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