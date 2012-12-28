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вчера, 14:43
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Спортивный сквер в Каменном логу благоустроят за 3,4 миллиона рублей

В последний раз в нем обновляли спортивно-рекреационную зону в 2021 году.

Управление главного смотрителя Липецка определило победителем торгов на благоустройство спортивного сквера в Каменном логу единственного участника торгов, компанию «Промстройсервис». Организация не сбросила с начальной цены контракта ни копейки.

За 3 404 300 рублей подрядчик должен благоустроить территорию между 15 микрорайоном и улицей Звездной. Главных задач, определенных наказами избирателей, четыре: очистка водоотводного канала от грязи и мусора, ремонт лестниц и пешеходного моста, а также вырубка сухостоя. Сроки выполнения работ — до 1 октября.

В последний раз эту спортивно-рекреационную зону обновляла в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» компания «МФ Липецк». Тогда в Каменном логу полностью заменили старое покрытие на баскетбольном и волейбольном полях на новое цветное, уложили искусственное покрытие на футбольном поле. В спортивном сквере появились металлическое ограждение, четыре лавочки и десять урн. Также подрядчик частично отремонтировал плиточное покрытие пешеходных зон.

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Напомним, что этот спортивный городок появился в 2008 году при мэре Липецка Михаиле Гулевском. Тогда почти километровый участок этого урочища между 11-м и 15-м микрорайонами убрали от мусора на общегородском субботнике. Потом сюда зашли две строительные организации, которые за 55 млн рублей обустроили бетонное русло для отвода вешних и дождевых вод, установили перекидные мостики с ажурными решетками, фонари. Цветной плиткой выложили пешеходные дорожки, проезды для велосипедистов и автомобильного транспорта. С обеих сторон лога появились элегантные лестничные марши. Для детей и подростков тогда обустроили спортплощадки со специальным резиновым покрытием.

В 2008 году в мэрии заявили, что это был первый этап благоустройства Каменного лога, за которым последуют другие. Однако сменивший Гулевского на посту мэра Сергей Иванов поставил не на ту лошадку: тамбовскую компанию, подрядившуюся в 2018 году за 125 млн рублей благоустроить часть Каменного лога — от улицы Неделина до Городища. Но владельцы фирмы-подрядчика погибли в авиакатастрофе, а их преемники, успев получить из городской казны 26,4 миллиона рублей, бросили работу в начале пути. И сейчас у всех горожан на глазах — разрытый экскаваторами Каменный лог в центре города. Следующий мэр Липецка Евгения Уваркина также считала необходимым развивать Каменный лог, но дальше разговоров дело не пошло, хотя это урочище всякий раз становилось победителем во всяких голосовалках. Новый глава Липецка Роман Ченцов о будущем Каменного лога пока не сказал ни слова. В итоге рассекающий город каньон зарос деревьями и бурьяном, стал местом сброса мусора и жидких нечистот.

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Каменный лог
благоустройство
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Комментарии (21)

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Как гость
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Горожанка
вчера, 22:37
Когда у хорошего хозяина нет денег на ремонт, то он просто прибирается. Пусть бедненько, но чистенько.
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ТомСойер
вчера, 21:25
Такой парк мог класный получиться, многоуровневый, будь Липецк хоть раз в толковых руках.
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ТомСойер
вчера, 21:24
На лог денег не нашлось, так как он предназначен для людей. А вот на остров нашлось, он предназначен для бизнеса.
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Гость
вчера, 20:55
Банальное отмывание денег да м только ...
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Олег
вчера, 16:56
Ох,и кто тока его необлагоустраивал
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Справедливости!
вчера, 15:50
Да уж... Каменный Лог стал таким же объектом, как и Катящиеся камни, воздушное метро... В этом городе очень много любят обещать и не делать. Некогда благоустроенный, чистый и комфортный областной центр превратился в запущенное захолустье. Очень жаль Липецк. Был непллохим городом
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Серега
вчера, 16:02
Забыли парк атракционов лучший в Черноземье.
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Справедливости!
вчера, 17:15
Забыли парк атракционов лучший в Черноземье. Точно! А вообще всё то, что сделали с Нижним парком - одна сплошная боль... Там же обещали и спуск из Верхнего парка, стилизованный под Петровские времена, и Лунное озеро с кафе рядом с ним, и стилистика парка должна была быть выдержана в духе эпохи 18 века. Но как всегда что-то пошло не так...
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Народ.
вчера, 15:48
Меряем миллионами… Хоть бы смету где показали народу!
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Липецкие басни
вчера, 15:33
А там хороший сквер, там тихо, ветра нет, но и подходов нет, спускаешся и думаешь как бы ноги не сломать. Если весь лог обустроить, была бы зона отдыха и спорта. Только спуски туда хорошие нужны с разных районов. И с вонючкой Липовкой что-то надо делать, может плитами её перекрыть или ещё как.
Ответить
Липецкие басни
вчера, 15:31
А там хороший сквер, там тихо, ветра нет, но и подходов нет, спускаешся и думаешь как бы ноги не сломать. Если весь лог обустроить, была бы зона отдыха и спорта. Только спуски туда хорошие нужны с разных районов. И с вонючкой Липовкой что-то надо делать, может плитами её перекрыть или ещё как.
Ответить
Виктор
вчера, 16:08
С Липовкой все просто - не гадить в нее и очистить родники в верховье (она ведь откуда-то истекает).
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Липецкие басни
вчера, 16:15
С Липовкой все просто - не гадить в нее и очистить родники в верховье (она ведь откуда-то истекает). Так надо выяснять кто гадит и наказыват, а то проверяющих
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Житель Липецка
вчера, 15:20
Да он там никому не нужен за три с половиной миллиона.
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Липецкие басни
вчера, 15:37
Да что такое сегодня три миллиона? Одих налогов заплатят. Просто интенесно, что за эти деньги сделают? Три урны поставят?
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Позитив
вчера, 15:31
Не надо решать за всех! Вам не нужен, а кто живет в близи, очень даже нужен!!!!
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Липецкие басни
вчера, 15:46
Не надо решать за всех! Вам не нужен, а кто живет в близи, очень даже нужен!!!! Да туда не только с ближних районов ходят люди.
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