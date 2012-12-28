Спортивный сквер в Каменном логу благоустроят за 3,4 миллиона рублей

В последний раз в нем обновляли спортивно-рекреационную зону в 2021 году.

Управление главного смотрителя Липецка определило победителем торгов на благоустройство спортивного сквера в Каменном логу единственного участника торгов, компанию «Промстройсервис». Организация не сбросила с начальной цены контракта ни копейки.За 3 404 300 рублей подрядчик должен благоустроить территорию между 15 микрорайоном и улицей Звездной. Главных задач, определенных наказами избирателей, четыре: очистка водоотводного канала от грязи и мусора, ремонт лестниц и пешеходного моста, а также вырубка сухостоя. Сроки выполнения работ — до 1 октября.В последний раз эту спортивно-рекреационную зону обновляла в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» компания «МФ Липецк». Тогда в Каменном логу полностью заменили старое покрытие на баскетбольном и волейбольном полях на новое цветное, уложили искусственное покрытие на футбольном поле. В спортивном сквере появились металлическое ограждение, четыре лавочки и десять урн. Также подрядчик частично отремонтировал плиточное покрытие пешеходных зон.Напомним, что этот спортивный городок появился в 2008 году при мэре Липецка Михаиле Гулевском. Тогда почти километровый участок этого урочища между 11-м и 15-м микрорайонами убрали от мусора на общегородском субботнике. Потом сюда зашли две строительные организации, которые за 55 млн рублей обустроили бетонное русло для отвода вешних и дождевых вод, установили перекидные мостики с ажурными решетками, фонари. Цветной плиткой выложили пешеходные дорожки, проезды для велосипедистов и автомобильного транспорта. С обеих сторон лога появились элегантные лестничные марши. Для детей и подростков тогда обустроили спортплощадки со специальным резиновым покрытием.В 2008 году в мэрии заявили, что это был первый этап благоустройства Каменного лога, за которым последуют другие. Однако сменивший Гулевского на посту мэра Сергей Иванов поставил не на ту лошадку: тамбовскую компанию, подрядившуюся в 2018 году за 125 млн рублей благоустроить часть Каменного лога — от улицы Неделина до Городища. Но владельцы фирмы-подрядчика погибли в авиакатастрофе, а их преемники, успев получить из городской казны 26,4 миллиона рублей, бросили работу в начале пути. И сейчас у всех горожан на глазах — разрытый экскаваторами Каменный лог в центре города. Следующий мэр Липецка Евгения Уваркина также считала необходимым развивать Каменный лог, но дальше разговоров дело не пошло, хотя это урочище всякий раз становилось победителем во всяких голосовалках. Новый глава Липецка Роман Ченцов о будущем Каменного лога пока не сказал ни слова. В итоге рассекающий город каньон зарос деревьями и бурьяном, стал местом сброса мусора и жидких нечистот.