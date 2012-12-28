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1997
сегодня, 11:18
17

Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой

Сначала он опробовал винтовку на мусоре, а затем направил ее на детей

1 августа жители села Двуречки Грязинского района заметили мальчика с пневматической винтовкой в руках.

«Он выстрелил в мусор, и направил ружье на детей, которые играли во дворе. Дети испугались и убежали. Сразу позвонили участковому, но он так и не приехал. Очень просим предпринять меры пока не случилась трагедия», — написала в соцсетях свидетельница произошедшего.

В УМВД России по Липецкой области, впрочем, сообщили, что полиция по этому факту проводит проверку.

Очевидцы также сообщают, что сотрудники ПДН в тот же день выезжали на место инцидента и проводили работу с подростком и его семьей. Участковый тоже был на месте происшествия. Свидетели пишут в соцсетях, что паренька с девиантным поведением не приняли играть в свою компанию дети, он и решил им отомстить при помощи пневматической винтовки.

оружие
хулиганство
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Комментарии (17)

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Сначала новые
Animal Planet.
20 минут назад
Пришлось гуглить,что такое девиантное поведение.
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Оля
29 минут назад
На малолетку его вот и всё
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Липчанка
32 минуты назад
надеюсь, его поставят на учет как минимум. Родителей оштрафовать за то, что ружье хранят в доступном месте
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Летописец
32 минуты назад
Участковые давным-давно закончились. Смотрите про Аниськина и вспоминайте.
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Не трогайте
37 минут назад
наших участниковых.
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Зоркий
сегодня, 12:05
Маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет
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ЮВП
сегодня, 11:43
Мэру звонить надо, он сейчас во всё вникает.
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Лена
сегодня, 11:42
Произносим волшебную фразу ""Они ж дети, им можно все"
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Житель
9 минут назад
Вот я тоже об этом подумала. А если бы взрослый подошел и отнял эту винтовку и ремня бы взамен дал, было много возмущений - ну как же можно детей обижать.
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ттт
сегодня, 11:39
участковый решил совсем не приходить, что б потом не убегать. Чисто формально - пацан пока не попал в человека ни одного закона не нарушил, и чего тогда переживать? еще и самому можно виноватым оказаться.
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Бабаха
сегодня, 11:37
Сказать что родители виноваты это ничего не сказать их нужно на толстый рубль наказать, рашн менталитет боится ток наказание баблом крупным, потому что нищета одна, даже тюрьма не так страшна , как штраф допустим несколько тыщ с пятью нулями)))
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