Происшествия
1997
сегодня, 11:18
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Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Сначала он опробовал винтовку на мусоре, а затем направил ее на детей
«Он выстрелил в мусор, и направил ружье на детей, которые играли во дворе. Дети испугались и убежали. Сразу позвонили участковому, но он так и не приехал. Очень просим предпринять меры пока не случилась трагедия», — написала в соцсетях свидетельница произошедшего.
В УМВД России по Липецкой области, впрочем, сообщили, что полиция по этому факту проводит проверку.
Очевидцы также сообщают, что сотрудники ПДН в тот же день выезжали на место инцидента и проводили работу с подростком и его семьей. Участковый тоже был на месте происшествия. Свидетели пишут в соцсетях, что паренька с девиантным поведением не приняли играть в свою компанию дети, он и решил им отомстить при помощи пневматической винтовки.
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