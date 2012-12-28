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сегодня, 09:35
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Липчане 430 раз пожаловались на работу банков

44 обращения были связаны с мошенничествами.

С января по июнь этого года липчане направили в Банк России 44 обращения на мошеннические действия третьих лиц, в том числе с использованием психологических уловок. Это в два раза больше, чем год назад.

«Кроме того, значительное количество также составили жалобы на проблемы с погашением долга, навязывание дополнительных услуг, отказ в предоставлении информации по банковскому счету. Всего на работу банков липчане жаловались 430 раз. Это на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. В три раза снизилось количество претензий на страховщиков (59 жалоб). Большинство обращений касалось автогражданской ответственности. Самые распространенные проблемы – наверное применение коэффициента бонус-малус, который влияет на стоимость полиса ОСАГО, и несогласие с размером страхового возмещения» , — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Число обращений, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций, снизилось почти на четверть, до 108 штук. Здесь сыграло свою роль ужесточение требований к МФО со стороны Банка России.

Всего в первом полугодии 2024 года Банк России получил от липчан 621 жалобу, связанную с деятельностью финансовых организаций. Это на 22% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.

Добавим, что с 25 июля заработал федеральный закон, который предусматривает новый механизм противодействия мошенническим операциям. Гражданам будет проще вернуть свои деньги, которые похитили злоумышленники.

Если человек переводит деньги на подозрительный счет из специальной базы Банка России, финансовая организация обязана предупредить об опасности и приостановить перевод на два дня. За это время гражданин сможет отменить операцию. Если после завершения двухдневного периода он продолжает настаивать на переводе, деньги уйдут по назначению, и банк не компенсирует потери.
банк
мошенничество
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Комментарии (4)

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Вероника
49 минут назад
А работники банка все проверяются на состав мошенничества?
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Да уж
сегодня, 10:17
Беря квартиру в ипотеку, одну дарим банку, другую забираем себе
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Злой бамбр
сегодня, 11:36
Сейчас ты банку уже полторы, а то и две квартиры даришь, у нас люди тупоголовые просто, их доят, как скот, они и рады.:))) Не покупали, они и не дорожали, так сильно, застройщики и банки друг дружке б их продавали, что ли?
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zzloyzz
сегодня, 10:11
Люди не любят доверять свои деньги кому бы то ни было, кроме как мошенникам.
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