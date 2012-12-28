В больнице «Липецк-Мед» вспыхнул пожар, 80 человек пришлось эвакуировать

Огонь бушевал всего на одном квадратном метре, но его тушили 20 минут.

В здании больницы «Липецк-Мед» на улице Коммунистической сегодня произошёл пожар.Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание произошло около 11:30 в одной из палат, его площадь оставила около 1 квадратного метра.Тем не менее в здании с массовым пребыванием людей были приняты повышенные меры безопасности. Из больницы эвакуировали медиков и пациентов – всего около 80 человек. Пожар сумели полностью ликвидировать возгорание приблизительно за 20 минут - к 11:54, после чего помещение ещё раз осмотрели и разрешили эвакуированным вернуться.Пострадавших нет, причину возгорания будут устанавливать.