Происшествия
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вчера, 18:12
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В больнице «Липецк-Мед» вспыхнул пожар, 80 человек пришлось эвакуировать
Огонь бушевал всего на одном квадратном метре, но его тушили 20 минут.
Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание произошло около 11:30 в одной из палат, его площадь оставила около 1 квадратного метра.
Тем не менее в здании с массовым пребыванием людей были приняты повышенные меры безопасности. Из больницы эвакуировали медиков и пациентов – всего около 80 человек. Пожар сумели полностью ликвидировать возгорание приблизительно за 20 минут - к 11:54, после чего помещение ещё раз осмотрели и разрешили эвакуированным вернуться.
Пострадавших нет, причину возгорания будут устанавливать.
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