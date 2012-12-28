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вчера, 18:12
18

В больнице «Липецк-Мед» вспыхнул пожар, 80 человек пришлось эвакуировать

Огонь бушевал всего на одном квадратном метре, но его тушили 20 минут.

В здании больницы «Липецк-Мед» на улице Коммунистической сегодня произошёл пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание произошло около 11:30 в одной из палат, его площадь оставила около 1 квадратного метра.

Тем не менее в здании с массовым пребыванием людей были приняты повышенные меры безопасности. Из больницы эвакуировали медиков и пациентов – всего около 80 человек. Пожар сумели полностью ликвидировать возгорание приблизительно за 20 минут - к 11:54, после чего помещение ещё раз осмотрели и разрешили эвакуированным вернуться.

Пострадавших нет, причину возгорания будут устанавливать.
Пожар
больница
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
нет медицыны
сегодня, 10:50
и такая не нужна, запись к терапевте за 2,5 недели. это что??? не говоря про других специалистов
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Викторм
сегодня, 10:21
Анестезиологи там чудесные. Прям, без разговоров перед операцией заходят деньги собрать. Иначе - сам думай...
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Капитализм в деле
сегодня, 10:18
Нет хороших врачей и не будет
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Манагер
сегодня, 09:06
Спирт горел в хранилище?
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читатель
сегодня, 08:33
По поводу эвакуации всё правильно: опасен не сам огонь, а угарный газ.
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Читателю
сегодня, 08:42
Опасен не угарный газ,а вороватые руководители.
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Дед
сегодня, 08:19
Хорошая больница, моя бабка там умерла!
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Гость
сегодня, 08:15
Это вообще не больница, а конюшня с коноваломи.
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Липецкий
вчера, 21:44
А Липецк мед это вообще ж.па
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Липецкий
вчера, 21:35
Да нет в Липецке врачей, на себе убедился
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Тоже здесь живу
сегодня, 00:18
Я пока по врачам ходил кассу им делал ,сам по себе вылечился. Всë таки по врачам полезно именно ходить))
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Саня
вчера, 20:14
Это не пожар, а небольшое возгорание. К чему такие громкие заголовки?
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