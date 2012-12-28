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В России
51
39 минут назад

В РФ из-за роста спроса увеличился выпуск томатной продукции

В последние годы производство томатной продукции в России значительно увеличилось, особенно заметно выросло производство томатной пасты и пюре. Этот рост объясняется не только увеличившимся спросом на подобные продукты, но и повышенной популярностью домашней кулинарии и здорового питания среди населения.

В России с 2019 по 2023 год увеличился выпуск томатной продукции на 7% – с 613 до 655 тыс. тонн, чему способствовало увеличение спроса. И особенно сильно выросло производство томатной пасты и пюре – на 15,4%, с 197 до 227 тыс. тонн, - пишет "Взгляд" со ссылкой на исследование BusinesStat.

К томатной продукции, кроме паст и пюре, относятся также соки и напитки, томатные соусы и кетчупы, а также целые или резаные на части консервированные помидоры.

Уточняется, что производство томатной продукции растет в том числе благодаря увеличившейся популярности домашней кулинарии и здорового питания.

Особенностью производства томатной пасты и пюре в России является наличие или отсутствие у предприятий собственного сырья. Часть компаний перерабатывает свежие (в том числе выращенные на собственных полях) помидоры и выпускает концентраты в промышленной упаковке и для розницы.

Рост спроса на такие продукты позволяет компаниям планировать дальнейший рост производства и выпуск импортозамещенных продуктов, таких как протертая мякоть томатов пассата.

В этом году в Астраханской области будет запущен еще один завод по производству пасты «Томарина» с инвестициями в 8 млрд рублей. Это будет завод полного цикла, который сможет выращивать 230 тыс. тонн томатов в год и производить 23 тыс. тонн пасты. Компания высадила помидоры сорта «Хайнц» на 650 га открытого грунта.

Ситуация с производством собственных томатов в России тоже пока далека от идеальной, хотя уже заметны улучшения. Однако уровень самообеспеченности России томатами в 2023 году составил лишь 65%, тогда как по огурцам он достиг 95%. Доля импортных помидоров на рынке еще остается высокой – около 35%. Ключевыми поставщиками томатов в Россию остаются Азербайджан и Туркменистан (данные ИКАР).

Высокая доля импортных томатов объясняется тем, что когда в 2014 году санкции подтолкнули страну задуматься о продовольственной безопасности, инвесторы сначала бросились вкладываться в современные теплицы по производству огурцов, так как на них можно больше заработать. Желающих инвестировать в томаты было сначала мало. Для сравнения: с 1 кв. метра можно собрать более 160 кг огурцов и лишь порядка 100 кг томатов.

Однако когда потолок по огурцам был достигнут, тепличные хозяйства стали развиваться в основном за счет инвестиций в производство томатов. В структуре производства в последние годы наблюдается плавное снижение доли тепличных огурцов в счет производства томатов, - отмечают в ИКАР.
спрос
томаты
экономика
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