В России
51
39 минут назад
В РФ из-за роста спроса увеличился выпуск томатной продукции
В последние годы производство томатной продукции в России значительно увеличилось, особенно заметно выросло производство томатной пасты и пюре. Этот рост объясняется не только увеличившимся спросом на подобные продукты, но и повышенной популярностью домашней кулинарии и здорового питания среди населения.
К томатной продукции, кроме паст и пюре, относятся также соки и напитки, томатные соусы и кетчупы, а также целые или резаные на части консервированные помидоры.
Уточняется, что производство томатной продукции растет в том числе благодаря увеличившейся популярности домашней кулинарии и здорового питания.
Особенностью производства томатной пасты и пюре в России является наличие или отсутствие у предприятий собственного сырья. Часть компаний перерабатывает свежие (в том числе выращенные на собственных полях) помидоры и выпускает концентраты в промышленной упаковке и для розницы.
Рост спроса на такие продукты позволяет компаниям планировать дальнейший рост производства и выпуск импортозамещенных продуктов, таких как протертая мякоть томатов пассата.
В этом году в Астраханской области будет запущен еще один завод по производству пасты «Томарина» с инвестициями в 8 млрд рублей. Это будет завод полного цикла, который сможет выращивать 230 тыс. тонн томатов в год и производить 23 тыс. тонн пасты. Компания высадила помидоры сорта «Хайнц» на 650 га открытого грунта.
Ситуация с производством собственных томатов в России тоже пока далека от идеальной, хотя уже заметны улучшения. Однако уровень самообеспеченности России томатами в 2023 году составил лишь 65%, тогда как по огурцам он достиг 95%. Доля импортных помидоров на рынке еще остается высокой – около 35%. Ключевыми поставщиками томатов в Россию остаются Азербайджан и Туркменистан (данные ИКАР).
Высокая доля импортных томатов объясняется тем, что когда в 2014 году санкции подтолкнули страну задуматься о продовольственной безопасности, инвесторы сначала бросились вкладываться в современные теплицы по производству огурцов, так как на них можно больше заработать. Желающих инвестировать в томаты было сначала мало. Для сравнения: с 1 кв. метра можно собрать более 160 кг огурцов и лишь порядка 100 кг томатов.
Однако когда потолок по огурцам был достигнут, тепличные хозяйства стали развиваться в основном за счет инвестиций в производство томатов. В структуре производства в последние годы наблюдается плавное снижение доли тепличных огурцов в счет производства томатов, - отмечают в ИКАР.
0
0
0
0
0
Комментарии