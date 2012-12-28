В РФ из-за роста спроса увеличился выпуск томатной продукции

В последние годы производство томатной продукции в России значительно увеличилось, особенно заметно выросло производство томатной пасты и пюре. Этот рост объясняется не только увеличившимся спросом на подобные продукты, но и повышенной популярностью домашней кулинарии и здорового питания среди населения.