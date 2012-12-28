«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
59 минут назад
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
К тому же он получил судимость по уголовному делу.
Газовики обратили внимание на задонца еще в 2022 году, когда тот задолжал за газ (долг составил 43 000 рублей). В марте 2024 года при плановой проверке специалисты «Газпром межрегионгаз Липецк» обнаружили незаконное подключение. Тогда мужчину за самовольное подключение к газопроводу оштрафовали на 10 000 рублей. Но это его не остановило. В начале этого года газовики вновь обнаружили незаконную врезку, что привело к уголовному делу.
С начала 2025 года сотрудники «Газпром межрегионгаз Липецк» обнаружили 51 случай самовольного подключения к газу. Как правило, этим занимаются граждане, имеющие задолженность по оплате за голубое топливо. Если их ловят на незаконном подключении первый раз, то дело обычно заканчивается административным наказанием.
В октябре газовики обнаружили на улице Полетаева в Липецке частный дом, владельцы которого не имели вообще никаких договоров с газовиками. При этом в доме работал газовый котел и четырехконфорочная плита. Подключились к газопроводу владельцы с умом — трубу проложили под землей, газовикам пришлось выкопать траншею, чтобы перекрыть врезку. Домовладельцам насчитали по максимальной мощности оборудования за полгода 94 000 рублей.
Комментарии (1)