Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу

Суд назначил 35-летнему жителю села Уткино Задонского округа по уголовному делу о самовольном подключении к газопроводу 260 часов обязательных работ.Газовики обратили внимание на задонца еще в 2022 году, когда тот задолжал за газ (долг составил 43 000 рублей). В марте 2024 года при плановой проверке специалисты «Газпром межрегионгаз Липецк» обнаружили незаконное подключение. Тогда мужчину за самовольное подключение к газопроводу оштрафовали на 10 000 рублей. Но это его не остановило. В начале этого года газовики вновь обнаружили незаконную врезку, что привело к уголовному делу.С начала 2025 года сотрудники «Газпром межрегионгаз Липецк» обнаружили 51 случай самовольного подключения к газу. Как правило, этим занимаются граждане, имеющие задолженность по оплате за голубое топливо. Если их ловят на незаконном подключении первый раз, то дело обычно заканчивается административным наказанием.В октябре газовики обнаружили на улице Полетаева в Липецке частный дом, владельцы которого не имели вообще никаких договоров с газовиками. При этом в доме работал газовый котел и четырехконфорочная плита. Подключились к газопроводу владельцы с умом — трубу проложили под землей, газовикам пришлось выкопать траншею, чтобы перекрыть врезку. Домовладельцам насчитали по максимальной мощности оборудования за полгода 94 000 рублей.