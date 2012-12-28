Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре

В России начали действовать новые правила утильсбора, начинается второй этап реализации программы по внедрению цифрового паспорта, GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в декабре.



С 1 декабря вступают в силу новые правила утилизационного сбора на легковые автомобили. Его базовая ставка теперь рассчитается с учетом типа и объема двигателя машины, а мощность мотора повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале. Поправки затронут автомобили мощностью более 160 л.с., ввозимые по параллельному импорту, а также электромобили и гибриды – утильсбор здесь придется платить по коммерческим ставкам. Для граждан, ввозящих иномарки мощностью до 160 л.с. для личного пользования, льготные коэффициенты сохранятся. Утилизационный сбор — это специальный платеж, который нужно вносить один раз при ввозе импортного транспорта в Россию или при выпуске в продажу автомобиля или самоходной машины российского производства.С 29 декабря для идентификации личности в банках вместо бумажного паспорта можно будет использовать QR-код из мобильного приложения портала госуслуг. Такая опция возможна в случае, если ранее человека уже идентифицировали через ЕСИА в порядке, предусмотренном антиотмывочным законодательством. При этом цифровой паспорт не станет полной заменой бумажного: в ситуациях, которые предусмотрены федеральным законодательством или нормативными документами Банка России, по-прежнему будет необходим оригинал документа на бумажном носителе.Страховой стаж для трудовых мигрантов, желающих получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, увеличивается с трех до пяти лет. Исключение будет сделано для высококвалифицированных специалистов. Изменения в закон об обязательном медицинском образовании вступили в силу с 28 ноября. Бесплатно и без полиса помощь будет оказываться лишь в экстренных случаях (угроза жизни). Для планового лечения необходимо либо иметь полис ДМС, либо оплачивать услуги самостоятельно.С 1 декабря биометрические персональные данные при наличии технической возможности будут собираться у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу России — третий этап эксперимента по сдаче иностранцами биометрии продлится до 30 июня 2026 года. Эксперимент по ее сдаче при въезде в Россию начался в декабре прошлого года. Сначала его тестировали на нескольких территориях — в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковском и автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Затем данные можно было отправить через приложение «Единая биометрическая система» или подать через портал госуслуг. На третьем этапе эксперимента иностранцы смогут сдать биометрию на любом пункте пропуска через госграницу, где для этого есть техническая возможность. Эксперимент не затронет граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в РФ международных организаций и их представительств и членов их семей.Потеря работы и достижение предпенсионного возраста с 31 декабря войдут в новый список причин, при которых граждан через Госуслуги будут информировать о положенных мерах поддержки. при наступлении указанных жизненных событий граждан проактивно проинформируют, на получение каких мер поддержки, услуг, гарантий и выплат они могут претендовать в этих случаях. Персональное уведомление о доступных мерах поддержки придет в личный кабинет на портале госуслуг (при условии, что гражданин дал свое согласие на такое информирование).