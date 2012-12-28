Все новости
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
Происшествия
В Липецке обвалились цены на мандарины
Общество
Общество
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Происшествия
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
Спорт
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Общество
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Спорт
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Спорт
Есть счастье в мини-футболе!
Спорт
Спорт
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала
Общество
Общество
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Спорт
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Происшествия
Большой успех мастеров малой ракетки
Спорт
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Общество
423
54 минуты назад
1

Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре

В России начали действовать новые правила утильсбора, начинается второй этап реализации программы по внедрению цифрового паспорта, GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в декабре. 

Обновилась система расчета утильсбора на машины

С 1 декабря вступают в силу новые правила утилизационного сбора на легковые автомобили. Его базовая ставка теперь рассчитается с учетом типа и объема двигателя машины, а мощность мотора повлияет на коэффициент по прогрессивной шкале. Поправки затронут автомобили мощностью более 160 л.с., ввозимые по параллельному импорту, а также электромобили и гибриды – утильсбор здесь придется платить по коммерческим ставкам. Для граждан, ввозящих иномарки мощностью до 160 л.с. для личного пользования, льготные коэффициенты сохранятся. Утилизационный сбор — это специальный платеж, который нужно вносить один раз при ввозе импортного транспорта в Россию или при выпуске в продажу автомобиля или самоходной машины российского производства.

QR-код вместо паспорта

С 29 декабря для идентификации личности в банках вместо бумажного паспорта можно будет использовать QR-код из мобильного приложения портала госуслуг. Такая опция возможна в случае, если ранее человека уже идентифицировали через ЕСИА в порядке, предусмотренном антиотмывочным законодательством. При этом цифровой паспорт не станет полной заменой бумажного: в ситуациях, которые предусмотрены федеральным законодательством или нормативными документами Банка России, по-прежнему будет необходим оригинал документа на бумажном носителе.

Условия получения медицинского полиса мигрантами стали жестче

Страховой стаж для трудовых мигрантов, желающих получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, увеличивается с трех до пяти лет. Исключение будет сделано для высококвалифицированных специалистов. Изменения в закон об обязательном медицинском образовании вступили в силу с 28 ноября. Бесплатно и без полиса помощь будет оказываться лишь в экстренных случаях (угроза жизни). Для планового лечения необходимо либо иметь полис ДМС, либо оплачивать услуги самостоятельно.

Биометрию у иностранцев смогут собирать во всех погранпунктах

С 1 декабря биометрические персональные данные при наличии технической возможности будут собираться у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу России — третий этап эксперимента по сдаче иностранцами биометрии продлится до 30 июня 2026 года. Эксперимент по ее сдаче при въезде в Россию начался в декабре прошлого года. Сначала его тестировали на нескольких территориях — в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковском и автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Затем данные можно было отправить через приложение «Единая биометрическая система» или подать через портал госуслуг. На третьем этапе эксперимента иностранцы смогут сдать биометрию на любом пункте пропуска через госграницу, где для этого есть техническая возможность. Эксперимент не затронет граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в РФ международных организаций и их представительств и членов их семей.

Расширяется перечень причин для информирования граждан о поддержке

Потеря работы и достижение предпенсионного возраста с 31 декабря войдут в новый список причин, при которых граждан через Госуслуги будут информировать о положенных мерах поддержки. при наступлении указанных жизненных событий граждан проактивно проинформируют, на получение каких мер поддержки, услуг, гарантий и выплат они могут претендовать в этих случаях. Персональное уведомление о доступных мерах поддержки придет в личный кабинет на портале госуслуг (при условии, что гражданин дал свое согласие на такое информирование).
законы
2
0
1
0
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Класс
36 минут назад
Во всем мире , если авто сдаешь в утиль , то тебе денег дают, а у нас за это пару миллионов заплатить самому
Ответить
