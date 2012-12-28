Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу

В Липецке вручили Почетные знаки «Слава матери» и подвели итоги традиционной акции «Материнская слава». Высоких наград удостоены две сотрудницы НЛМК.

Почетный знак «Слава матери» вручили слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике электроремонтного цеха НЛМК Ирине Жулевой. На предприятии она трудится уже 35 лет и имеет почетный знак «Ветеран труда НЛМК». Ирина Сергеевна вместе с мужем, водителем автотранспортного управления комбината, воспитала двух сыновей — Александра и Георгия. У Жулевых дружная семья, которая лучшим отдыхом считает совместные поездки на дачу.— Сыновья у меня добрые, отзывчивые, храбрые, готовые всегда и всем прийти на помощь. А еще они трудолюбивы и умеют нести ответственность за свои поступки. Настоящие мужчины! Я всегда видела в каждом из сыновей не просто ребенка, а личность. Они с детства были активными участниками семейных советов, на которых мы и отпуск планировали, и даже покупку бытовой техники. Право голоса в семье у сыновей было с малых лет, — поделилась Ирина Жулева.Победительницей городской акции «Материнская слава» стала Ольга Хрюкина – главный специалист управления развития технического обслуживания и ремонтов НЛМК. На комбинате она работает 19 лет. Ольга растит двух детей – сына Артема и дочь Анну. У Хрюкиных много семейных традиций и общих увлечений. Они вместе путешествуют, занимаются спортом и помогают ухаживать за питомцами приюта для животных.— Чем бы я ни была занята — всегда нахожу время для сына и дочери. А еще стараюсь обязательно выслушать их и понять, — делится Ольга Хрюкина. — Самое ценное, что могут дать родители детям — это любовь, внимание и поддержка.Торжественный прием лучших матерей региона прошел накануне Дня матери. Почетным знаком «Слава Матери» наградили 25 жительниц Липецкой области, дипломы победительниц городской акции «Материнская слава» получили 10 липчанок.