Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Происшествия
161
16 минут назад
1
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Следком начал доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.
— По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенной сигареты. Окончательно причины возгорания и смерти женщины будут установлены по результатам доследственной проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Напомним, сообщение о возгорании двухквартирного дома по улице Садовой в деревне Ключики Становлянского округа поступило пожарным 29 ноября в 17:12. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома, мебель, личные вещи на площади в шесть квадратных метров. Пожар был потушен ещё до прибытия спасателей.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)