Происшествия
646
55 минут назад
1
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Причины и обстоятельства его смерти устанавливают.
Личность умершего установлена — это 68-летний житель этого же села, его дом расположен неподалёку от места обнаружения тела.
— Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
