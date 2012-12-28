Труп 68-летнего мужчины нашли на улице

Причины и обстоятельства его смерти устанавливают.

29 ноября в селе Полибино Данковского округа на улице Центральной нашли труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.Личность умершего установлена — это 68-летний житель этого же села, его дом расположен неподалёку от места обнаружения тела.— Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.