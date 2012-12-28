Все новости
Происшествия
646
55 минут назад
1

Труп 68-летнего мужчины нашли на улице

Причины и обстоятельства его смерти устанавливают.

29 ноября в селе Полибино Данковского округа на улице Центральной нашли труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Личность умершего установлена — это 68-летний житель этого же села, его дом расположен неподалёку от места обнаружения тела.

— Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
труп
Комментарии (1)

Фунтик
40 минут назад
Сейчас редко кто до этого возраста доживает- мужчины, это женщины живучие.
