Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»
Общество
Под видом ломбардов работают нелегальные кредиторы
Экономика
46-летнего липчанина обманули через платформу для покупки игр и приложений
Происшествия
69-летняя женщина погибла при пожаре в Становлянском округе
Происшествия
В Липецке обокрали управляющую компанию
Происшествия
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Общество
104
21 минуту назад

«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»

Такое мнение высказал ректор Российского университета медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Янушевич на Дне открытых дверей в липецком филиале вуза.

В Липецком филиале Российского университета медицины прошла встреча абитуриентов и их родителей с представителями вуза и властями региона. Это уже второй по счету День открытых дверей в РУМе. Для гостей была организована насыщенная программа, которая включила в себя выступления руководителей университета, регионального министерства здравоохранения и интерактивные сессии с погружением в мир современной медицины.

О том, как в РУМе проходят занятия, абитуриентам рассказали студенты-первокурсники. Например, анатомию первокурсники изучают в том числе с помощью VR-технологий, а практические навыки отрабатывают в современной лаборатории и симуляционной зоне с манекенами.

IMG_1663.JPG+2025-11-29-16.26.34+niz.jpg

photo_2025-11-29_15-51-11.jpg+2025-11-29-16.26.34+niz.jpg

— Специально разработанное приложение помогает нам рассмотреть органы во всех плоскостях. Например, коронарные, магистральные сосуды сердца, работу сердечных клапанов. Можно посмотреть патологии — артериальную гипертензию, фибрилляцию предсердий, желудочков, инфаркт миокарда. При помощи этого приложения можно не только изучать организм, но и сдавать тесты научным руководителям, — рассказал о VR-анатомии студент-первокурсник Владислав Карпов.

Владислав рассказал и о лекциях в РУМе:

— Представьте, каждую пятницу к нам на лечебный факультет приезжают преподавать доктора наук, лучшие хирурги страны. Буквально вчера нас посетил Сергей Иванович Емельянов, президент Общества российских эндоскопических хирургов, доктор наук. Он провел лекции по эндоскопическим операциям.

IMG_1704.JPG+2025-11-29-16.26.34+niz.jpg

Участники Дня открытых дверей узнали детали поступления в вуз и получили ответы на свои вопросы. Многим было интересно, что такое целевое обучение и как стать «целевиком». Родителям и детям доходчиво объяснили, как заключаются договоры на целевое обучение, как готовиться к ЕГЭ, чтобы получить необходимые для поступления баллы.

— Я наконец-то разобралась со всеми этими баллами, ЕГЭ и целевым договором. Всё разложили по полочкам. А главное — увидела, что медицина — это не только про учебники, но и про высокие технологии. Изучать анатомию в VR-очках — это же интересно! — восторгалась Анжела Кузьмина из Грязей.

IMG_1681.JPG+2025-11-29-16.26.34+niz.jpg

Интересовались гости многим: есть ли общежитие для студентов из районов, спортзал, столовая при вузе. Всё это в РУМе есть, причем новое и комфортабельное: общежитие на улице Титова, спортзал с фитнесом и тренерами, столовая, где полноценный обед стоит 200 рублей. И даже стипендия у студентов РУМа повышенная — шесть тысяч рублей.

Пока обучение в вузе только бесплатное — бюджетные места, целевое обучение. Но рассматривается возможность введения платного образования. Платные места будут заполняться только после зачисления бюджетников и целевиков.

На Дне открытых дверей выступил и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

— Много было сомнений, что вуз будет создан, что состоится, но мы уже второй раз проводим День открытых дверей. Уже несколько месяцев учатся студенты первого набора. РУМ — фундамент, который дает нам возможность иметь в будущем врачей, готовых работать в Липецкой области. В новом вузе самое высокое качество преподавательского состава: лекции читают академики, профессора медицины, светила российской и мировой науки. Наш новый вуз открыл всем нам доступ к великим именам медицины. Я очень рад, что так получилось. И у нас в планах — еще ряд направлений, по которым мы пойдем, — сказал губернатор.

0T3A6094.jpg

Фото пресс-службы правительства области

— Очень порадовало, что губернатор приехал и говорил о развитии здравоохранения на селе. Для нас, из районов, это ключевой вопрос. Целевое обучение — отличная возможность получить образование и вернуться работать домой, зная, что твоё место ждет. Мы хотели поступать в медицинский в другом регионе, дочь мечтает с начальной школы стать врачом, но, когда появился у нас филиал, просто вздохнули с облегчением. В следующем году заканчиваем, и надеюсь, у неё всё получится, сдаст хорошо экзамены и станет студенткой липецкого меда, тем более тут сказали, что появятся новые специальности, педиатрия, например, — поделился с GOROD48 отец школьницы Сергей Добрин.

photo_2025-11-29_15-51-12.jpg+2025-11-29-16.26.34+niz.jpg

Ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич подтвердил, что в липецком вузе скоро появятся новые специальности. Но раскрывать подробности Олег Янушевич не стал.

— Я побывал почти во всех российских медицинских вузах, посещал вузы за границей… Это здание лучшее в плане организации обучения, оснащенности, пространства, которое можно найти в стране. И, когда мы открывали липецкий филиал, у меня была задача соответствовать этому уровню. Поэтому всё, что было у нас нового в технологическом плане, мы постарались поставить в липецкий вуз. Второе — преподавательский состав для липецкого филиала формировали комплексно: к академикам, ведущим специалистам, которых мы сюда приглашаем, мы добавляем и молодых перспективных преподавателей, и они имеют возможность стажироваться. Это мощный альянс. И плоды мы увидим. Я уверен, что липецкий филиал будет не только центром образования, а медицинской Силиконовой долиной…

РУМ
здравоохранение
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
