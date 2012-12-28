«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
сегодня, 14:39
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Коронавирусом за неделю заболели 85 человек.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего зарегистрировано 5472 случая ОРВИ (в том числе 47 случаев гриппа). Основная доля заболевших приходится на Липецк: в областном центре зарегистрировано 67% всех случаев ОРВИ.
Сейчас в области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболели 85 человек, что на 37% выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 1 декабря в Липецкой области привито против гриппа более 624 тысяч человек (56,4% населения), в том числе привито более 172 тысяч детей и более 452 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 16 773 человека.
