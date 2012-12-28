За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом

Коронавирусом за неделю заболели 85 человек.

За последнюю неделю ноября в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 13,2%. При этом она остаётся ниже уровня эпидпорога на 44%.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего зарегистрировано 5472 случая ОРВИ (в том числе 47 случаев гриппа). Основная доля заболевших приходится на Липецк: в областном центре зарегистрировано 67% всех случаев ОРВИ.Сейчас в области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболели 85 человек, что на 37% выше уровня предыдущей недели.По состоянию на 1 декабря в Липецкой области привито против гриппа более 624 тысяч человек (56,4% населения), в том числе привито более 172 тысяч детей и более 452 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 16 773 человека.