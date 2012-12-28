Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
45 минут назад
Липчанка загорелась от газовой плиты
Женщина госпитализирована с сильными ожогами.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентке диагностировали ожоги дыхательных путей и 20% тела: у женщины обожжены голова, шея, руки и туловище. Причём ожоги глубокие — III-IV степеней.
Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
