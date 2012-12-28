Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос

Вчера лучшему воспитаннику в истории липецкого хоккея исполнилось 35 лет.









Звездные моменты прошлого сезона. Липчанин и главный хоккейный кубок планеты





Очередное поражение потерпела в НХЛ «Флорида Пантерз». На своей площадке действующий обладатель Кубка Стэнли не справился с «Калгари Флэймз» - 3:5, при этом «пантеры» уже к 3-й минуте вышли вперёд с преимуществом в две шайбы.Дальнейший ход матча вылился в кошмар – в первую очередь в обороне. Уже в первом периоде гости успели сравнять счёт – 2:2, после второго периоде «Калгари» был впереди уже – 4:2.Вероятно, надежности в игре южан прибавилось бы, будь на площадке воспитанник липецкого хоккея Дмитрий Куликов. Ещё в октябре наш земляк, который помог «Флориде» завоевать два Кубка Стэнли подряд, получил травму, перенёс операцию на плече. Срок восстановления огромный – около 5 месяцев, Дмитрий вернётся на лёд не раньше марта.Без липецкого бойца до мозга костей, закрывавшего бреши в меньшинстве и одного из лидеров команды по силовым приёмам и заблокированным броскам, команда скатилась вниз. В первых же трёх матчах без Куликова «Флорида» потерпела два поражения, пропустив 11 шайб. Сейчас южане и вовсе вывалились из зоны плей-офф и идут лишь на 6-м месте Атлантическом дивизионе НХЛ и на 14-м (третьем с конца!) в Восточной конференции. А ведь команде прочили борьбу за третий подряд высший трофей мирового хоккея.Добавим, что Куликов один из немногих россиян, проведших более тысячи матчей в сильнейшей лиге планеты. Сейчас на его счету 1020 игр и 247 (50+197) очков.Вчера лучшему воспитаннику в истории липецкого хоккея исполнилось 35 лет. Редакция GOROD48 присоединяется к поздравлениям!