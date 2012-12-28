В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
380
сегодня, 20:01
1
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Вчера лучшему воспитаннику в истории липецкого хоккея исполнилось 35 лет.
Дальнейший ход матча вылился в кошмар – в первую очередь в обороне. Уже в первом периоде гости успели сравнять счёт – 2:2, после второго периоде «Калгари» был впереди уже – 4:2.
Вероятно, надежности в игре южан прибавилось бы, будь на площадке воспитанник липецкого хоккея Дмитрий Куликов. Ещё в октябре наш земляк, который помог «Флориде» завоевать два Кубка Стэнли подряд, получил травму, перенёс операцию на плече. Срок восстановления огромный – около 5 месяцев, Дмитрий вернётся на лёд не раньше марта.
Звездные моменты прошлого сезона. Липчанин и главный хоккейный кубок планеты
Добавим, что Куликов один из немногих россиян, проведших более тысячи матчей в сильнейшей лиге планеты. Сейчас на его счету 1020 игр и 247 (50+197) очков.
P.S. Вчера лучшему воспитаннику в истории липецкого хоккея исполнилось 35 лет. Редакция GOROD48 присоединяется к поздравлениям!
Фото nhl.com
1
0
0
3
0
Комментарии (1)